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"Я дуже рано став батьком": Ліндеманн різко висловився про сімейне життя

Lite » Зірки 03.11.2018 - 11:45
Фото: Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн (instagram.com/lobodaofficial)

Співак зізнався, що відчуває себе тінейджером

Популярний німецький виконавець Тілль Ліндеманн розповів, що думає про сімейне життя. Про це повідомляють "Вести".

"З віком мені більше хочеться руху. Нудне сімейне життя не для мене, я не хочу сказати, що сімейне життя-це щось погане, просто я дуже рано став батьком, у мене дві дочки, я не зміг насолодитися своєю юністю в повній мірі", - сказав він.

Більш того, за словами Лидеманна, зараз він почуває себе "тінейджером".

"Зараз мені, як тінейджеру, хочеться движухи — скакати, стрибати. Діти виросли, все владналося", - підкреслив він.

Нагадаємо, вокаліст популярної німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн, який приїхав за українською співачкою Світланою Лободою в лікарню у Москві (РФ), прокоментував чутки про їхні стосунки. В інтерв'ю росСМИ він посміхнувся на питання журналіста про Лободу і швидко закінчив розмову.

Раніше ми писали про те, що учасник нового сезону "Битви екстрасенсів", відомий екстрасенс Тимофій Руденко вважає, що співачка Світлана Лобода і лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн можуть бути щасливі разом і у них є всі шанси побудувати тривалі та міцні відносини.

Також ми писали про те, що Лобода після операції в Москві звернулася до шанувальників.

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Відео: РБК-Україна

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