"Я намагалася!" Дочка Олі Полякової показала б'юті-експерименти

Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша, яка нещодавно влаштувала з мамою віртуальну "битву" купальників, вирішила поекспериментувати з яскравим макіяжем. Ці навички юна красуня захотіла відточити буквально в останні дні літа, адже вони їй знадобляться у майбутньому. Варто зазначити, що дівчина всерйоз зацікавилася модельним бізнесом – вона вже неодноразово виходила на подіум як модель, а цього літа навіть відвідала спеціалізований табір в Греції. Треба сказати, що зараз дівчинка ловить останні літні дні перед школою в США і всі свої враження показує в блозі на сторінці в Instagram.

Що стосується перших серйозних б'юті-експериментів, то Маша вирішила почати зі стрілок, правда, "перший млинець" виявився не дуже вдалим.

Дівчина показала одне нафарбоване око, у той час як інше було сховане за копицею її розкішного волосся. На рухливу повіку вона нанесла тіні рожевого кольору з дрібними блискітками, виділила зовнішній куточок ока і інтенсивно нафарбувала вії. Маша доповнила ефектний макіяж яскравим червоним блиском.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Я намагалася намалювати стрілку. Я намагалася..." - з сумною посмішкою заявила Маша, наочно продемонструвавши результат невдалого експерименту.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Раніше Маша Полякова похвалилася спортивною фігурою в топі і облягаючих шортах. Вона доповнила образ в стилі спорт-шик білою сорочкою і кросівками.

До речі, Маша займається спортом разом зі своєю зірковою мамою Олею Поляковою, яка навіть опублікувала кадри тренування з доньками.