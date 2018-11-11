"Я просто ненавидів цих тварюк": Бабкін розповів про домашніх улюбленців і зйомках фільму (відео)

Відео: інтерв'ю з Бабкіним (youtube.com/Светская життя)

Відомий український співак, актор і тренер шоу "Голос країни" Сергій Бабкін, який нещодавно зняв разом з дружиною кліп на їхню спільну пісню, нещодавно виконав кавер-версію хіта Стінга – "Shape of my heart". Співак зізнався, що це далося нелегко, оскільки він не володіє англійською мовою. А ще недавно артист знявся у фільмі "11 дітей з Моршина", а також став його саунд-продюсером. Про все це і ще про те, як він завів вдома котів, Бабкін розповів в інтерв'ю Каті Осадчій в "Світському життi".

Взагалі, Сергія часто називають українським Стінгом за те, що він любить йогу, співає ліричні пісні і сам є виконавцем композицій власного твору, як британський виконавець. Тим не менш, при спробі записати кавер-пісню Стінга, у Бабкіна виникли складності.

"Я не знаю англійську...дуже, зовсім її не знаю, тому мені дуже-дуже складно вчити пісню "Shape of my heart". Це моя перша, мабуть, спроба англійської пісні", - розповів телеведучій Бабкін.

Після цього Осадча пожартувала, що, мовляв, колись Сергій і на українському ніколи не співав, але, записавши одну пісню, потім на цьому не зупинився, і представив публіці повноцінний україномовний альбом.

У відповідь на це Бабкін сказав, що не виключає надалі того, що так само може статися і з англійськими композиціями.

Далі Бабкін розповів про свою роботу над українським фільмом "11 дітей з Моршина".

Скріншот відео (youtube.com/Светская життя)

"Я написав пісню – саундтрек до фільму. Через два дні після того, як поспілкувався з продюсером, він мені розповів про фільм, там сюжет. Я з цим пішов і вже все закрутилося і потім я йому надіслав листа, що все готово".

В кінці інтерв'ю Катя Осадча розпитала Бабкіна про домашніх тварин. Вона була щиро здивована тим фактом, що в родині Сергій є відразу два кота-сфінкса, адже, як правило, творчі сім'ї зазвичай не можуть собі дозволити завести навіть хоча б одного вихованця.

Ось, що артист розповів про це: "Я просто ненавидів цих тварюк. Я не знаю, як їх можна було назвати. Коли мені показували їх на телефоні, просто фото, я говорив: "Прибери, будь ласка, а то я зараз розіб'ю твій телефон".

Проте в якийсь момент, коли дружина Сергія поїхала вибирати для себе кошеня, він відправився з нею і там сталося неймовірне: Бабкін побачив кошеня-дівчинку і настільки перейнявся до неї симпатією, що вирішив забрати її додому для себе.

Скрін: коти Сергія Бабкіна (youtube.com/Светская життя)

Раніше Сергій Бабкін рассказал про свій відпочинок в Туреччині.

До цього Бабкін розповів про НП напередодні зйомок у фільмі Зеленського.

Також Сергій зізнався, за що отримував наганяй від батьків в дитинстві.

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