"Я - принц": український телеведучий заінтригував несподіваним зізнанням

Зізнання ведучого схвалили його шанувальники
Володимир Остапчук, український телеведучий і шоумен, на своїй сторінці в Instagram розмістив миле фото зі своєю дочкою Емілією, яке супроводив забавним підписом. Він розповів, як незвично розподіляє ролі зі знаменитої казки про красуню і чудовисько його донька.
Фото: Свою дочку Володимир називає "татовою радістю" (instagram.com/vova_ostapchuk)
"Коли у тебе дочка, ти для неї принц за визначенням. Ти завжди будеш її улюбленим "татусем". Коли ми, наприклад, граємо в "Красуню і чудовисько" – Емілія красуня, я принц (звідки там ще один), а от мама – Чудовисько", - підписав фото Володимир, додавши хештег #татоварадість.
Підписники ведучого погодилися з маленькою Емілією і оцінили миле фото.
Скріншот: Коментарі до фото Володимира Остапчука (instagram.com/vova_ostapchuk)
"Красива у вас сім'я";
"Чарівно! Справжній тато!";
"Гарнюні такі і веселі";
"Емілія солодка булочка";
"Чудово) мама напевно щаслива бути Чудовиськом)))";
"Ви круті не тільки на фото, але і в реальності, я бачила вас, як ви чудово граєте з вашої доцею, скажу ви дійсно хороший і турботливий тато (не знала на той момент, що ви публічна особа)";
"Ну звичайно)) Бідні мами))";
"Слабке місце кожного Тата – його маленька принцеса";
"Мі мі мі";
"Народився син - ти став батьком. Народилася дочка - папулей";
"Як мило! Ви прекрасні!!! Будьте здорові, щасливі і нехай удача з вами дружить!!!" - висловилися вони під фото.
Фото: "Бути батьком дочки – означає знати всіх героїнь Little Pony. Моя улюблена, до речі, Pinkie Pie", - стверджує Володимир (instagram.com/vova_ostapchuk)
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