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"Я - принц": український телеведучий заінтригував несподіваним зізнанням

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.01.2019 - 11:20
"Я - принц": український телеведучий заінтригував несподіваним зізнанням
Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Зізнання ведучого схвалили його шанувальники

Володимир Остапчук, український телеведучий і шоумен, на своїй сторінці в Instagram розмістив миле фото зі своєю дочкою Емілією, яке супроводив забавним підписом. Він розповів, як незвично розподіляє ролі зі знаменитої казки про красуню і чудовисько його донька.

&quot;Я - принц&quot;: український телеведучий заінтригував несподіваним зізнанням

Фото: Свою дочку Володимир називає "татовою радістю" (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Коли у тебе дочка, ти для неї принц за визначенням. Ти завжди будеш її улюбленим "татусем". Коли ми, наприклад, граємо в "Красуню і чудовисько" – Емілія красуня, я принц (звідки там ще один), а от мама – Чудовисько", - підписав фото Володимир, додавши хештег #татоварадість.

Підписники ведучого погодилися з маленькою Емілією і оцінили миле фото.

&quot;Я - принц&quot;: український телеведучий заінтригував несподіваним зізнанням

&quot;Я - принц&quot;: український телеведучий заінтригував несподіваним зізнанням

&quot;Я - принц&quot;: український телеведучий заінтригував несподіваним зізнанням

Скріншот: Коментарі до фото Володимира Остапчука (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Красива у вас сім'я";

"Чарівно! Справжній тато!";

"Гарнюні такі і веселі";

"Емілія солодка булочка";

"Чудово) мама напевно щаслива бути Чудовиськом)))";

"Ви круті не тільки на фото, але і в реальності, я бачила вас, як ви чудово граєте з вашої доцею, скажу ви дійсно хороший і турботливий тато (не знала на той момент, що ви публічна особа)";

"Ну звичайно)) Бідні мами))";

"Слабке місце кожного Тата – його маленька принцеса";

"Мі мі мі";

"Народився син - ти став батьком. Народилася дочка - папулей";

"Як мило! Ви прекрасні!!! Будьте здорові, щасливі і нехай удача з вами дружить!!!" - висловилися вони під фото.

&quot;Я - принц&quot;: український телеведучий заінтригував несподіваним зізнаннямФото: "Бути батьком дочки – означає знати всіх героїнь Little Pony. Моя улюблена, до речі, Pinkie Pie", - стверджує Володимир (instagram.com/vova_ostapchuk)

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Ми писали про те, що українська телеведуча Валентина Хомайко зворушила мережу ніжною фотозйомкою з новонародженим сином.

А також, шанувальники знаменитої телеведучої Каті Осадчої порадили їй завжди залишатися без макіяжу.

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Новини України Володимир Остапчук
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