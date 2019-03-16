"Я не схиблена на собі": дружина Тищенко емоційно відповіла на критику в мережі

Дівчина попросила всіх, кого вона дратує, просто відписатися від неї

Бизнесвумен, экс-модель и жена известного ресторатора Николая Тищенко Алла Барановская, которая вместе с мужем и сыном провела всю зиму в Таиланде, оставила эмоциональное обращение к тем своим подписчикам, которые оставляют негативные комментарии под ее постами в Instagram.

23-летняя девушка выложила яркое фото в необычном купальнике в горошек и с надувным дельфином в руках и отметила, что в своем аккаунте она хочет действительно общаться с людьми и показывать свою настоящую жизнь.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

"Я так отвыкла от негатива здесь! Три месяца его вообще не было на моей страничке и в моей жизни! Я так радовалась! Мне не нужна популярность любой ценой, у меня не коммерческий аккаунт, здесь моя настоящая жизнь, настоящие события, переживания, все настоящее. Я не фильтрую жизнь, в стори вы проживаете со мной каждый день! Хочу приватности, не захожу сюда!

Я люблю здесь с вами РАЗГОВАРИВАТЬ! Не потому что "заказали пост" или нужно для статистики, а потому что я веду этот профиль по любви, с интересом, черпаю вдохновение. Мне нравится здесь с вами дружить, помогать, принимать ваши советы и быть с вами единым целым! Я не стена объявлений, не лестничный пролёт в подъезде с матами, где каждый пишет "свое фе". Я живой человек. Поэтому, если я кого я раздражаю по манере письма или фоткам, ну прошу, отпишитесь. Если вы не умеете читать без гнева и с разумом, то вам нужно уйти. Я не прошу писать мне комплименты, но если хочется оскорбить, значит вы тут зря", - отреагировала на слова недоброжелателей Алла.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Молодая мама также добавила, что вовсе не помешана на себе, а уделяет столько внимания своему весу и фигуре потому, что хочет показать всем девушкам, что вернуться в форму после родов реально, и это не обязательно должно быть очень быстро.

"Я сделала акцент в этом отпуске на своем весе и теле не потому что я помешана на себе или неадекватна )) Я не побоялась показать свое некрасивое тело после родов, изменила все в своей голове и могу честно писать обо всех своих недостатках теперь открыто и работать над ними! Я хочу, чтоб каждая девочка по ту сторону экрана видела, что не все всегда бывает гладко после родов! Не все сразу красотки! Но если поставить цель, ты ее достигнешь! Это мой главный посыл! Всем мир! Буддизм расслабляет! Давайте будем #напозитиве. Обняла", - подытожила Барановская.

Отметим, что она действительно публиковала много фотографийв купальнике, а также рассказывала, как ей удалось похудеть и какими уходовыми средствами она пользуется.

Многие пользователи сети поддержали Аллу и поблагодарили ее за искренность и настоящесть.

"Обожаю наблюдать за Вашей страничкой. Уходовые посты обязательно скриню, а фото с фото сетов, обязательно в закладочки, спасибо за дельные советы, за открытость, за душевность. Пусть у Вас и Вашей семьи все будет хорошо";

"Вы очень красивая ! Добра и удачи вам во всем";

"Ви не по рокам розсудлива та розумна дівчина. Напевно, ви для мене та людина, за якою цікаво спостерігати, одна із тих небагатьох, вартих уваги. Браво, ви дійсно приклад вихованості та справжньої жіночності для молодих дівчат";

"Алла, здравствуйте! Вы большая молодец и большой пример, очень вдохновляете. Копатели все равно будут, без них никак. Они как раздражают, так же и улыбают своей слабостью. Привлекают к себе внимание. Не давайте им такую роскошь. Обнимаю, вы классная";

"Все правильно сказано! Это Ваша страничка и Вам решать , что добавлять. Всегда говорю не нравится - отпишитесь ) к чему эти сложности. Но негатив эмоция простая";

"Вы очень красивая и позитивная девушка, люблю читать Ваши посты, если бы все были такими позитивными как Вы, мир был бы прекрасней. Всех благ!";

"Вот именно поэтому я читаю Ваш инстаграм, здесь столько позитива и настоящей жизни. Вы просто молодец, восхищаюсь!!! А это волшебное "обняла" настолько приятно! Редко комментирую, но спасибо Вам, Алла, за Ваши посты!";

"Спасибо Вам, Алла! Вы как лучик света, как солнышко. Очень приятно читать Ваши посты, просматривать фото. Заражаюсь Вашей позитивной энергией. Желаю Вам и Вашей дружной семье всего самого лучшего!!!" - пишут фолловеры.

Напомним, ранее жена Тищенко Алла Барановская в купальнике восхитила перевоплощением. Девушка обрезала свои длинные волосы и похвасталась новой стрижкой.

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