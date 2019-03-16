"Я не схиблена на собі": дружина Тищенко емоційно відповіла на критику в мережі

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Дівчина попросила всіх, кого вона дратує, просто відписатися від неї

Бізнесвумен, екс-модель та дружина відомого ресторатора Миколи Тищенка Алла Барановська, яка разом з чоловіком і сином провела всю зиму в Таїланді, залишила емоційне звернення до тих своїх підписників, які залишають негативні коментарі під її постами в Instagram.

23-річна дівчина виклала яскраве фото в незвичайному купальнику в горошок і з надувним дельфіном в руках і зазначила, що у своєму акаунті вона дійсно хоче спілкуватися з людьми і показувати своє справжнє життя.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Я так відвикла від негативу тут! Три місяці його взагалі не було на моїй сторінці в моєму житті! Я так раділа! Мені не потрібна популярність будь-якою ціною, у мене не комерційний аккаунт, тут моя справжнє життя, справжні події, переживання, все справжнє. Я не фильтрую життя, в сторі ви проживаєте зі мною щодня! Хочу приватності, не заходжу сюди! Я люблю тут з вами РОЗМОВЛЯТИ! Не тому що "замовили пост" чи треба для статистики, а тому що я веду цей профіль по любові, з інтересом, черпаю натхнення. Мені подобається тут з вами дружити, допомагати, брати ваші поради і бути з вами єдиним цілим! Я не стіна оголошень не сходовий проліт в під'їзді з матами, де кожен пише "своє " фе". Я жива людина. Тому, якщо я когось дратую за манерою письма або фоткам, ну прошу, відпишіться. Якщо ви не вмієте читати без гніву і з розумом, то вам треба піти. Я не прошу писати мені компліменти, але якщо хочеться образити, значить ви тут даремно", - відреагувала на слова недоброзичливців Алла.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Молода мама також додала, що зовсім не схиблена на собі, а приділяє стільки уваги своїй вазі і фігурі тому, що хоче показати всім дівчатам, що повернутися у форму після пологів реально, і це не обов'язково має бути дуже швидко.

"Я зробила акцент в цій відпустці на своїй вазі і тілі не тому що я схиблена на собі або неадекватна )) Я не побоялася показати своє негарне тіло після пологів, змінила все в своїй голові і можу чесно писати про всі свої недоліки тепер відкрито і працювати над ними! Я хочу, щоб кожна дівчинка по той бік екрану бачила, що не все завжди буває гладко після пологів! Не всі відразу красуні! Але якщо поставити мету, ти її досягнеш! Це мій головний посил! Всім мир! Буддизм розслабляє! Давайте будемо #напозитиве Обняла", - підсумувала Барановська.

Відзначимо, що вона дійсно публікувала багато фотографийв купальнику, а також розповідала, як їй вдалося схуднути і якими засобами догляду за собою вона користується.

Багато користувачів мережі підтримали Аллу і подякували за її щирість і справжність.

"Обожнюю спостерігати за Вашою сторінкою. Уходовые пости обов'язково скриня, а фото з фото сетів, обов'язково в закладочкі, дякую за слушні поради, за відкритість, за душевність. Нехай у Вас і Вашої сім'ї все буде добре";

"Ви дуже гарна ! Добра і удачі вам у всьому";

"Ви не по рокам розсудлива та розумна дівчина. Напевно, ви для мене та людина, за якою цікаво спостерігати, одна із тих небагатьох, вартих уваги. Браво, ви дійсно приклад вихованості та справжньої жіночності для молодих дівчат";

"Алло, доброго дня! Ви молодець і великий приклад, дуже надихаєте. Копачі все одно будуть, без них ніяк. Вони дратують, так само і улыбают своєю слабкістю. Привертають до себе увагу. Не давайте їм таку розкіш. Обіймаю, ви класна";

"Все правильно сказано! Це Ваша сторіночка і Вам вирішувати , що додавати. Завжди кажу не подобається - відпишіться ) до чого ці складності. Але негатив емоція проста";

"Ви дуже гарна і позитивна дівчина, люблю читати Ваші пости, якби всі були такими позитивними як Ви, світ був би краще. Всіх благ!";

"Ось саме тому я читаю Ваш instagram, тут стільки позитиву і справжнього життя. Ви просто молодець, вітаю!!! А це чарівне "обійняла" настільки приємно! Рідко коментую, але дякую Вам, Алло, за Ваші пости!";

"Дякую Вам, Алло! Ви, як промінчик світла, як сонечко. Дуже приємно читати Ваші пости, переглядати фото. Заражаюсь Вашої позитивною енергією. Бажаю Вам і Вашій дружній родині всього найкращого!!!" - пишуть фолловери.

Нагадаємо, раніше дружина Тищенко Алла Барановська в купальнику захопила перевтіленням. Дівчина обрізала свої довгі коси і похвалилася новою стрижкою.

Ми також писали, що дружина Миколи Тищенка розповіла про насування сімейного свята і пам'ятної дати.