"Я знову на лідируючих позиціях": Ірина Білик про флірт, хайп і виховання синів

Ірина Білик (фото: прес-служба)

Відома артистка зазначає: у неї ще є висоти, які вона обов'язково візьме

Ірина Білик зайвих представлень не потребує. Її по праву називають Примадонною української естради, яка подарувала нам десятки мелодійних і, можна сказати, вже "народних" пісень: "Так просто", "Самотня", "Нас нет", "Рябина алая", "Любовь. Яд"...

Однак крім впізнаваної лірики — своєї "візитної картки" — Ірина Білик також не проти дивувати. А один з недавніх експериментів Примадонни викликав справжній ажіотаж у мережі. Пісня і кліп "Лёня, Леонид" в стилі шансон представив Білик з зовсім нової сторони: весела, з гумором, вона може пожартувати над собою.

При цьому артистка зазначає: "Я завжди працюю поза форматів, у мене є свій власний стиль — стиль Ірини Білик".

LITE вдалося поставити кілька запитань співачці як раз після запуску її нового кліпу. Ірина розкрила таємниці не тільки "хайпової" відеороботи, але також розповіла про синів, шлюб, підтримку ЛГБТ-спільноти та творчі висоти.

Яскрава Ірина Білик під час зйомок кліпу "Лёня, Леонид"

Ірина, відбулася презентація нової пісні "Лёня, Леонид", це свого роду "хайп". Чому ви так вирішили здивувати своїх шанувальників?

Останній рік у мене дуже гарний настрій, і я весь час підбирала момент, коли я можу записати щось неординарне, несподіване, веселе — те, що глядачі не чекають від мене почути і побачити.

І ось цієї осені, порадившись зі своїми подружками, ми вирішили, що ця пісня дуже сподобається нашим друзям. Адже одного з них звуть Леонід. В принципі, йому я і присвятила цю пісню. Так ми і вирішили, що зберемося, знімаючись в цьому кліпі всіэю нашою дружньою компанією. Вийшло, що для друзів ця робота залишиться на пам'ять: скільки б років не минуло, ми завжди будемо згадувати ці веселі зйомки. Ну а глядачам, моїм прихильникам буде просто цікаво почути пісню, яку я написала в стилі шансон.

Ірина Білик — Лёня, Леонид

Музика та слова мої, багато хто вже наспівують цю пісню і, напевно, навіть не замислюються, що я співаю в іншому стилі. Дякую всім моїм шанувальникам, які оцінили цей "хайп". Адже зараз модно так називати жарти, веселі сценарії. Тому спасибі всім, хто сміється зі мною, радіє і веселиться.

Шансон... Чому ви пішли в цей формат?

Нікуди я не йшла, ні в які формати. Я завжди працюю поза форматів, у мене є свій власний стиль — стиль Ірини Білик. Про це говорять самі шанувальники, і я завжди його дотримуюся. А ця пісня — це просто зйомки для настрою, не більше (сміється).

Чи допускаєте, що ваші шанувальники, які звикли до лірики від Білик, не оцінять настільки сміливу пісню?

Знаю, що шанувальники завжди оцінять. Люди, яким завжди дуже нудно і їм не подобається світ, в якому вони живуть, то вони можуть не дослухати до кінця цю пісню. Насправді я писала і знімала цю роботу для себе і своїх друзів. Тому ви можете подивитися або переключити, якщо вам захочеться.

Ірина Білик: "Легкий флірт завжди обов'язковий у відносинах"

Героїня вашого кліпу "будує вічка" Леоніду, фліртує. А як особисто ви ставитеся до легкого флірту у відносинах?

Флірт завжди обов'язковий, тому що без нього буде нудно жити. Дивитися один на одного, сидіти і говорити "мій котику, мій зайчик, моє мишенятко" — це так чудово. Я думаю, що легкий флірт завжди обов'язковий у відносинах.

Ірина, дозвольте запитати у вас більше про особисте. Могли б розповісти про свої стосунки з чоловіком Асланом? Ви в принципі вкрай рідко коментуєте цю частину свого життя.

А що коментувати? Ми живемо в різних країнах і десь навіть відчуваємо себе легше і вільніше, ніж ті, хто живуть разом під одним дахом.

Ірина з чоловіком Асланом (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ми разом виховуємо сина і нам достатньо того, що ми спілкуємося щодня, запитуємо один у одного про новини, про здоров'я, про нові пригоди і роботи. Коли Аслан приїжджає в гості, мені трошки важкувато буває, адже ми харчуємося зовсім не так, як харчується він. Після приїзду ми кілька днів звикаємо до його меню. Якщо чесно, то у нас на столі завжди лежить і ковбаска, і сало завжди, а Аслан цього нічого не їсть, і нам іноді навіть соромно, що ми вживаємо м'ясо. Але ми завжди в гарному настрої, коли бачимо один одного. Просто дуже раді зустрічі, і це затьмарює всі негаразди, які трапляються в ці місяці, коли ми не бачимось.

Син Ірини Білик і Аслана Ахмадова — Табриз Аслан огли Ахмадов (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Вашому другому синові в цьому році виповниться три роки. Хто ще допомагає вам його виховувати?

Вихованням маленького сина займається дуже багато людей. Крім двох нянь, водія, мене з татом, бабусь, дідусів, його вихованням зараз займається чудовий дитячий садочок, який він відвідує. Ми дуже щасливі, що у нього є можливість спілкуватися з іншими дітьми.

У вас також є син Гліб від другого фактичного шлюбу, хлопцю вже 19 років! Чим захоплюється, якій справі себе хоче присвятити?

Мій старший син Гліб навчається в університеті. У цьому році він поміняв для себе спеціальність. Але це всі творчі спеціальності. Мені подобається, що він не тільки навчається, а й встигає подорожувати по світу, працює. У нього є замовлення. Він чудово монтує відео і отримує пропозиції не лише з України. Працює, як багато молодих людей, в інтернеті. Я дуже рада, що у нього є любов і він щасливий.

Ірина Білик зі старшим сином Глібом

Можна сказати, що ви зі своїм другим сином — друзі? Легко знаходите з ними спільну мову?

Я не думаю, що ми друзі-друзі. Адже і в мене є секрети, і у Гліба. Але ми ніколи не сваримося і завжди розуміємо один одного. Навіть коли він зробив третє татуювання. Я була дуже розгнівана на нього. Але потім я подумала, що якщо це його тіло, то нехай він сам буде його "господарем", і перестала злитися. Просто люблю обняти його, поцілувати. Адже це найбільше, що мені подобається робити — обіймати моїх синів.

Ірина Білик — "Не ховай очей"

Ірино, давайте повернемося також до вашої творчості. Одна з найбільш відомих робіт — кліп і пісня "Не ховай очей", якою ви відкрито підтримали ЛГБТ-спільноту. Ми спілкувалися з режисером фільму Юрієм Двіжоном на цю тему. Він зазначив, що в українському шоу-бізнесі досить багато геїв і лесбійок, проте вони не поспішають ані камінг-аут робити, ані відкрито підтримувати ЛГБТ. Ви — одна з небагатьох зірок, які не побоялися висловити свою підтримку. Як думаєте, чому наші зірки бояться? У чому причина їх мовчання?

Ну, по-перше, у кожного є своя думка з цього приводу: хтось підтримує цей рух, хтось не підтримує. У моїй компанії багато представників ЛБГТ. Тому як я можу не підтримувати кращих друзів?! Ніяких суперечок з цього питання не було, і я бачила, що після того, як я підтримала людей із спільноти ЛГБТ, ще кілька моїх колег в Україні та за її межами також випустили кліпи на подібну тему. Я думаю, що кожен з тих, хто дивиться відео, слухає наші інтерв'ю може для себе зрозуміти, чому ми це робимо.

Хочу також нагадати, що дуже багато молодих людей, а немолодих тим більше, що дійсно в темі. Вони дивляться і розуміють, що ми теж поруч з ними, адже вони не самотні і в радості, і в своїх проблемах, ця практика є у всьому світі. Тому мені здалося, що рішення випустити кліп саме в день боротьби з гомофобією в підтримку ЛГБТ буде дуже правильним.

Весела Ірина Білик у новому кліпі "Лёня, Леонид"

Останнім часом дуже популярна тема "хайпа" — якесь несподіване співробітництво двох зірок або яскравий кліп. Напрошується приклад Павла Зіброва, який зачитав реп про Укрзалізницю. З російської естради прийшов приклад Кіркорова і Баскова з пародією на KanyeWest&LilPump... Чи не замислювалися і ви про таку вкрай радикальну і сміливу заяву про себе? Як загалом ставитеся до таких рішучих творчих проявів?

Пісня про мого друга Льоню — "Лёня, Леонид" — і є весела історія, яка шокувала всіх-всіх-всіх моїх шанувальників. І вони тепер сперечаються, чи правильно я зробила, що записала пісню в стилі шансон. І я розумію, що людям обов'язково потрібен якийсь скандальчик, щоб вони ще більше цікавилися твоєю творчістю. Тому я це зробила легко, а тепер я пожинаю плоди. Багато переглядів кліпів, багато скачувань пісні — і я знову на лідируючих позиціях.

З ким із світових артистів ви хотіли б заспівати дуетом?

Звичайно ж, мені подобаються голоси багатьох співачок. Але швидше за все я заспівала б з тієї співачкою, яка ніколи не приїжджала і не приїде в Україну. Мені б дуже хотілося потрапити на концерт таких артисток: Таніта Тікарам, Сюзанна Вега, Лоріна Маккеннітт. А з чоловіками напевно співати не хочеться зараз, адже всі ті, з ким я б заспівала в дуеті, вже пішли з життя.

Ірина Білик: "Я знову на лідируючих позиціях"

Ірина, а чим займаєтеся окрім записів нових пісень, кліпів? Хтось відкриває свої продюсерські агенції, ресторани, ательє тощо. Чи є у вас якийсь "побічний" бізнес?

Ні. У мене немає ніякого бізнесу. Всі гроші, які я заробила і заробляю, я вкладаю в творчість, шоу, костюми. Тільки є один мінус — їх у мене вже назбиралося дуже багато і, звичайно ж, це багато грошей. Думаю, що в майбутньому я віддам їх на благодійність, і бізнесу ніякого з цього не вийде.

Вас сміливо можна назвати поп-іконою і Примадонною української естради. Про Ірину Білик знають у будь-якому куточку Україні. Чи є ще якісь висоти, мрії, плани, до яких ви прагнете?

У мене є свій секрет, є мрія. Але розповідати про неї не можу, адже я забобонна і вірю в те, що вона тоді не збудеться. Є мрія, та висота є, і я її обов'язково візьму. І коли мрія збудеться, я про неї обов'язково розповім.

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