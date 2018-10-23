"Я — справжня": Леся Нікітюк про Танці з зірками, життя без комплексів і силу блондинок

Леся Нікітюк (фото: прес-служба)

Щира, добра і з гумором Леся Нікітюк в інтерв'ю РБК-Україна

Selfmade Woman — так можна швидко і без зайвих пояснень представити Лесю Нікітюк. "Проста дівчина з Хмельницького", як любить називати себе Леся, пройшла всі "кола шоу-бізнесу", щоб сьогодні сміливо називатися однією з найбільш відомих телеведучих України.

Хтось запам'ятав її відчайдушною мандрівницею в "Орле и Решке", для когось вона залишилася "своїм хлопцем" в шоу "Леся-Здеся", деякі побачили в ній душевну подружку по шоу "Хто зверху?". У будь-якому випадку, як стверджує сама Нікітюк, на всіх етапах свого життя вона була сама собою і своїм принципам не зраджувала. "Я — СПРАВЖНЯ", — щиро говорить ведуча.

В інтерв'ю РБК-Україна Леся Нікітюк легко і з гумором згадала про свої попередні шоу, поділилася особистими успіхами в Танцях з зірками, щиро розповіла про комплекси і внутрішніх табу. Але найголовніше — ще раз подарувала посмішку!

Леся, позаду вже дев'ятий ефір нового сезону Танці з зірками 2018. З кожним випуском все гарячіше і небезпечніше. При цьому члени журі вас досить часто критикують за погану техніку, рухи і т. д. Як особисто ви оцінюєте свої танцювальні успіхи зараз? Над чим потрібно більш ретельно попрацювати?

Чесно скажу, до проекту танцювального досвіду у мене не було. В дитинстві все впиралося в комплекси через зріст. Знаєте, коли на дискотеці грає улюблена пісня або медлячок, а ти — "оп", і в бік, ніби тебе хтось покликав. У танцювальному гуртку мені довго не могли знайти партнера. Хоча, думаю, це поширена проблема серед дівчаток, зріст яких вище 175 см.

Загалом, в дитинстві, коли більшість дівчат танцювали, я плавала: в басейні партнер не потрібен, на зріст твій ніхто не дивиться. Пливеш собі і пливеш. Плюс басейн став хорошою економією для моєї сім'ї. Танці — це дуже дорогий спорт (костюми, туфлі, косметика, блискітки). А на плаванні — один купальник купили, і ти п'ять років у ньому гребеш.

Леся Нікітюк і Макс Єжов — Ф'южн (9-й ефір " Танців з зірками 2018)

А щодо того, виходить чи ні, тут вже вам краще видно. Скажу одне: я дійсно дуже багато тренуюся. Навіть Влад Яма визнав, що прогрес є. І, за його словами, вже з четвертого ефіру я "почала володіти ногами та вчасно їх зводити". Але мені здається, якби я ними погано володіла, то вже точно мала б дітей (сміється).

Спочатку я дуже нервувала перед виходом на паркет. І дуже близько до серця приймала критику. Але потім зрозуміла, що це в першу чергу — шоу. Тому почала просто кайфувати і насолоджуватися тим, що роблю.

До речі, восени цього року ви дебютували в якості "зоряної" моделі на показі Андре Тана. Що складніше: танцювати або дефілювати?

Так, я закривала показ Андре. І це був мій перший подібний досвід. Але все пройшло легко: що-що, а красиво ходити я вмію! Тут довжина моїх ніг вже не заважає, а навіть допомагає. Тому на подіумі я отримувала задоволення. І так, танцювати — набагато складніше.

"Ноги-Хмарочоси", — підписала якось фото в своєму instagram Леся Нікітюк

Можливо, варто задуматися про модельну кар'єру? ;)

Чесно, такі думки ніколи не виникали. Хоча дані і можливості для цього у мене є. Але я довгий час професійно займалася спортом, мріяла стати чемпіонкою з плавання. Це займало весь мій час. І, думаю, саме завдяки спортивній загартованості, прагненню завжди бути першою, не боятися труднощів і багато пахати, я досягла того, чого досягла. Під час зйомок всі ці навички мені стали в нагоді.

Часто чоловіки задивляються на ваші ноги?

Навіть не уявляєте, наскільки! Більше того, вони не просто дивляться, вони ще і роблять з ними селфі! (сміється)

А компліменти на тему ніг часто чуєте?

Та кожен день! Моїм ногам співають пісні, їм дарують туфлі... Їх навіть не кусають комарі!

Складно відшукати учасників попередніх сезонів Танців з зірками, на яких би не поширювалися чутки про можливі романи з танцюристами. Деякі особливо це і не приховували. Чи промайнула іскра між вами і Максом Єжовим?

Макс — дуже класний хлопець. І у нього армія прихильниць. Нещодавно мені почали приходити в соцмережах повідомлення від дівчат. І знаєте що? Вони просять допомогти з ним познайомитися! Я дуже активно взялася за роль свахи. І тепер кожна фанатка спочатку проходить кастинг у мене, а потім я передаю її контакт Максу. Я, знаєте, добре розбираюся в людях...

Так що, ні, іскра між нами з'являється тільки танцювальна (посміхається). А ми з Максом — друзі.

Леся Нікітюк і Макс Єжов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Стартували нові випуски шоу "Хто зверху?", які були відзняті заздалегідь. Ви якось писали, що після зйомок нового проекту ще кілька днів "не вилазите" з дому, так як вас "накриває". Про що мова? Занадто велике емоційне і фізичне навантаження?

Ну, як вам сказати. От уявіть: ми відзняли сезон "Хто зверху?", а через чотири дні почали знімати сезон "Хто проти блондинок?". Знімальний день — це 12 годин! Такий темп і графік роботи виснажує і фізично, і емоційно. Величезна кількість людей, постійний грим на обличчі. Після такого навантаження мені дуже хотілося відпочити днів 10 на якомусь класному пляжі. Але ні! Буквально через тиждень після таких супернасичених довгих зйомок у мене вже був перший прямий ефір на Танцях з зірками.

Так і не скажеш, що вас може щось вибити з колії! Принаймні, на екрані ви завжди живчик, знаходите вихід з будь-якої ситуації... Крім ТБ-проектів, скажімо, в "звичайному" житті ви така ж? Чи є щось, що дійсно може вивести із себе Лесю Нікітюк, спровокувати на скандал?

Я люблю свою професію за те, що можу бути такою, яка я є. І не думати про якісь рамки і незрозуміло ким придумані стандарти. Без краплі сумніву можу сказати, що на екрані я точно така ж, як і в житті. Я — СПРАВЖНЯ. Звичайно, іноді буваю дуже емоційною. Але вивести мене із себе може тільки несправедливість.

А взагалі, не люблю, коли мене запитують про мій стиль поведінки і спілкування. Я справжня — це все, що вам необхідно знати! Якщо не підходжу під чиєсь бачення — це вже не мої проблеми. Зрештою, перш ніж критикувати, спочатку спробуйте зробити щось самі. Обіцяю: не буду коментувати!

Сергій Притула якось говорив, що під час зйомок першої програми "Хто зверху?" ви трохи переймалися. Що саме збентежило? Чи це від незвички працювати над студійними "закритими" проектами?

Коли я була учасницею "Хто зверху?", то дуже переживала і робила все, щоб наша команда виявилася "зверху". А коли стала капітаном, звичайно, переживала ще більше. І ще сильніше бажала жіночій команді перемог, а чоловічій — низки поразок. Ми ж на ігровому майданчику не просто розважаємося, ми заробляємо гроші на благодійність. Це важливо!

Сергій Притула та Леся Нікітюк в шоу "Хто зверху?" (фото: прес-служба "Нового каналу")

А взагалі, "Хто зверху?" був моїм першим досвідом студійного проекту. І прийшла я туди відразу після зйомки сезону "Орла и решки". Нормально, коли люди в таких обставинах трохи нервують. Слава Богу, моє хвилювання залишилося непоміченим глядачами і режисерами.

У новий формат і знімальний процес я втягнулася швидко. І тепер вже не я, а Сергій сильно переживає за свою команду! У нас на шоу — справжній гумористичний батл. І ми отримуємо від цього величезне задоволення. Судячи з рейтингів, які б'ють рекорди всіх сезонів, глядачеві наш тандем теж подобається.

Почуття гумору — це сімейне?

Насправді, в моїй родині з гумором все добре аж до сьомого коліна. Моя бабуся, царство їй небесне, працювала на пошті і вважалася кращою ведучою весіль. Мама зараз співає в хорі, грає на баяні. І коли я вчилася на педагога, ніхто, за великим рахунком, і не вірив, що я буду викладати.

Чотири роки тому я хотіла вступити на акторський факультет в театральний університет. Прийшла на співбесіду до народного артиста України Богдана Бенюка, принесла йому всі свої відео. Він подивився і сказав: "Леся, у тебе є вже сформувався образ. Якщо ти почнеш вчитися на акторському, його можуть зламати". На цьому і заспокоїлася.

Леся Нікітюк: "Перш ніж критикувати, спочатку спробуйте зробити щось самі"

Як вам взагалі працюється з Притулою? Він вимогливий і примхливий, або ж добрий і чуйний? Швидко знайшли з ним спільну мову?

Барабанний дріб! Отже, я вважаю Сергія Притулу кращим ведучим країни! І завжди лайкаю його в соцмережах (сміється). З ним не скучиш. Ми постійно підколюємо один одного. Під час зйомок він мене підтримував. Іноді бив, звичайно, але більше підтримував. Загалом, один раз, на самому початку, Притула мене підтримав (посміхається). Просто потім жіноча команда почала постійно перемагати! І на цьому його підтримка закінчилася.

Але все ж зізнаюся: перед початком роботи в проекті, на всяк випадок, я ходила до церкви і просила благословення. Я завжди духовно налаштовуюся перед будь-якими проектами. Пам'ятаю, навіть у часи "Орла и решки" перед кожною поїздкою я заходила до церкви, молилася, щоб Бог нам допоміг. Щоб всі літаки вчасно злітали і сідали. А всій знімальній групі на руку одягала червоні мотузки-обереги.

Що стосується "Орла и решки", не шкодуєте, що покинули проект?

А чому я повинна жаліти?! Так, це була досить важка робота. Так, на цей проект пішло п'ять років мого життя. Але це були приголомшливі п'ять років і враження на все життя. І взагалі, якщо я змогла осідлала страуса, то зможу "осідлати" ще не один телевізійний проект. З кращим серед розважальних українських проектів — "Хто зверху?" — у мене це, здається, вийшло.

Екс-ведучі "Орла и решки" Леся Нікітюк та Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Давайте повернемося до ваших попередніх проектів і торкнемося теми українського шоу-бізу. У 2013 році вийшла передача на телеканалі "К1" — "Леся-Здеся". Як вам цей формат?

Для мене це назавжди улюблена програма! Всю ідею та задум я пропустила через себе, брала участь у всіх процесах, на 100% відчула образ і подачу. І головне — могла бути собою. Багатьом вдалося побачити в цьому образі себе: молода дівчина, яка приїхала в мегаполіс, щоб потрапити в шоу-бізнес і стати зіркою. Та я сама багато чому навчилася в рамках проекту, а відвідавши тисячі вечірок, точно знала, що і як носити. Хто знає, може в майбутньому цей формат і відродиться...

У свій час ви відверто троллили український шоу-біз, тепер стали його частиною, і дуже навіть впізнаваною. Можна сказати, побували з обох сторін барикад. Яка роль імпонувала більше: телеведучої-провокатора або телеведучою-світської левиці?

Чесно, мені подобаються обидва формати. І мене тішить думка, що і глядачам я теж подобаюся і такою, і такою.

"Леся-Здеся" повеселилася на OLMECA-party

І знову шоу. На цей раз "ВокругМ", коли ви, скажімо так, "робили оглади" чоловіків зі всього світу)) Формат програми для нашої аудиторії — однозначно розрив шаблонів. Дівчина їздить по світу, знайомиться з невідомими чоловіками, розповідає про них... Що й казати, чи не під кожним випуском з'являлися коменти, мовляв, "срамота, пристойні дівчата так себе не ведуть". Як реагували на подібні коменти? І в якій країні чоловіки краще?

Що сказати. Наш експеримент виявився цікавим не тільки глядачкам, які хочуть вискочити заміж за заморського принца. Для мене "Навколо М" теж став величезним досвідом. За цей час я отримала сотні листів від жінок-слов'янок зі всього світу, які давали безліч порад і настанов з приводу чоловіків різних національностей.

Ми показали менталітет чоловіків з 12 країн — Франції, Німеччині, Іспанії, Швейцарії, Греції, ОАЕ, Азербайджану та інших. Але все одно українці поки що залишаються найкращими чоловіками. Поки що! Адже дослідження не закінчено.

Восени у вас, по суті, вийшло три шоу, одне з яких — гучне "Хто проти блондинок?"

Багато хто до цих пір вважають достовірними стереотипи про блондинок! І головна мета проекту "Хто проти блондинок?" — розповісти про справжніх блондах, які вже точно не схожі на героїнь старих анекдотів. Наприклад, ми часто чуємо в спину жарти, мовляв, "блондинка за кермом, наче мавпа з гранатою". А давайте згадаємо німецьку автогонщицу Сабіну Шміц. У 2004 році їй вдалося встановити рекорд на Jaguar S-Type в ефірі передачі "Top Gear", побивши час гонщика Джеремі Кларксона. Зараз Сабіні 49 років, вона перекваліфікувалася у тележурналістки — тепер вона ведуча "Top Gear".

Леся Нікітюк: "У моїй родині з гумором все добре аж до сьомого коліна" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ще приклад. Кажуть, "у блондинок немає почуття гумору". Гаразд?! А як же актриси Емі Шумер, Різ Уізерспун, Ребел Уілсон. Щоб вміти розсмішити мільйони, потрібно мати дуже гарне почуття гумору, а ще вміти сміятися над собою.

У нашому шоу "Хто проти блондинок?" багато суперкрутих і талановитих дівчат. Є майстри спорту, кандидати наук і навіть найсильніша жінка України! Всі вони розумні, цікаві, а найголовніше — дуже смішні! Мені, як ведучій, взагалі легко. Потрібно просто вчасно дати команду "фас", і 50 блондинок обдеруть до нитки чоловіків-учасників, які спочатку приходять з настроєм легко і швидко обіграти білявих красунь!

Леся, вважаєте себе дівчиною без комплексів, або є "внутрішні табу"?

Хто мене знає, той в курсі, що незручні ситуації зі мною трапляються постійно! Наприклад, режисер і оператор знімають мій стрибок у воду на Бора-Бора. Вони вже знаходяться у воді, а я стрибаю з катера. А так як я майстер спорту з плавання і стрибати вмію, то занурення виявляється настільки ефектним, що купальник з мене злітає повністю! І всю цю "обнаженку" бачать не тільки камбали зі скатами, але й знімальна група! Скажу відразу — кадр видалили.

Леся Нікітюк для чоловічого журналу XXL, грудень 2016

Звичайно, внутрішні табу у мене є. Але я намагаюся з ними боротися. Наприклад, ніколи не могла подумати, що знімуся в еротичній фотосесії для журналу XXL. Я дуже категорична до себе й своєї фігури. Але іноді хочеться ризикнути. Все, що ви бачите в цьому журналі — результат саме такого кроку. Не хочеться жаліти у 50 років, що колись у молодості відмовила крутому журналу через упередження. Але тоді, пам'ятаю, дуже хвилювалася з приводу результату і того, як мене сприйме читач в такому пікантному й незвичному амплуа.

Дозвольте зачепити ваше особисте життя, про яке ви, до речі, не особливо говорите. Правда, що ваш хлопець — сусід по сходовій клітці? Або це "байка" для відволікання уваги?

Завдяки проекту "Навколо М" я дізналася сама і познайомила наших жінок з менталітетом чоловіків, які живуть у різних країнах. Постійні роз'їзди, я практично не бувала вдома. І навіть не знала, хто живе за стінкою. Одного разу у мене сталася невелика перерва у відрядженнях, і я випадково познайомилася зі своїм сусідом прямо біля дверей.

Подейкують, що ви зараз готуєтеся до запуску якогось масштабного шоу. Розкажіть детальніше про проект.

Поки що можу сказати тільки одне: секрет!

Леся Нікітюк: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)