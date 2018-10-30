"Я не могла більше дихати": Седокова презентувала "народжену від найдивнішого кохання" пісню

Фото: колаж РБК-Україна

Співачка назвала музику своїми ліками та покликанням

Відома українська співачка Анна Седокова, яка нещодавно розповіла про зміни у своєму особистому житті, опублікувала у соцмережі нову ліричну пісню. Також артистка в Instagram відверто поділилася з шанувальниками історією створення композиції.

"Позавчора я не могла більше дихати. Після літака, я приїхала у студію і написала її. Пісня, яка народилася з найдивнішого кохання. Вона народилася і стало легше. Дякую за допомогу Ростику Халікову, - розповіла Аанна.

Відео: instagram.com/annasedokova

Також співачка назвала музику своїми ліками і покликанням: "Я можу писати пісні і це моя місія".

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Також Седокова не обійшла увагою і особисту сторону свого життя. Вона зазначила, що була надто зайнята новою піснею, щоб коментувати новини останніх днів.

"Ні, у мене немає хлопця. Ви переплутали. У мене є моя музика. Будь ласка, давайте писати про це", - закликала співачка.

Скрін: instagram.com/annasedokova

В коментарях повідомленням Сєдокової підписники висловлюють захоплення композицією:

"Офігенна пісня";

"Яка вона прекрасна. Мені дуже сподобалося";

"До мурашок";

"А мені вона подобається! Прослухала всього фрагмент, а вже хочу її слухати і слухати"...

Скрін: instagram.com/annasedokova

Як повідомлялося раніше, співачка Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками знімком у новому образі.

Також Анна Седокова опублікувала відео в соцмережі про те, як проводить час з дітьми і пост з відповіддю на закиди недоброзичливців.

Також ми писали про те, що Седокова розповіла, який чоловік повинен бути поруч з нею.

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Відео: РБК-Україна