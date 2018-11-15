"Я якийсь мазохіст": MELOVIN висловився про зраду близької людини

MELOVIN. Фото: Прес-служба

Український співак розповів про автобіографічній пісні

Представник України на Євробаченні 2018 MELOVIN (Констя Бочаров) розповів про свою нову пісню "З тобою, зі мною, і годі", яка є для нього надто особистою.

Артист зізнався "КП" в Україні", що він пережив зраду близької людини рік тому і ця історія повторилася з ним знову. Про це він і хотів поділитися з шанувальниками через прем'єрну композицію.

"Якийсь уривок я написав рік тому, але закінчив її тільки зараз. Рік тому мене зрадив близька людина, я написав заготівлю, але емоційно не був готовий її випускати. Зараз сталася подібна ситуація, і я вирішив, що все-таки потрібно вилити те, що таїться в затишних куточках моєї внутрішнього всесвіту", - розповів MELOVIN.

Крім того, співак зазначив, що йому важко виконувати цю пісню на концертах, так як вона "шалено хвороблива".

"У мене постійно течуть сльози. Мені здається, мимоволі. Я в музичному плані якийсь мазохіст - мені важливо знову і знову проживати один і той же момент. Тоді, через якийсь проміжок часу, історія змінюється за змістом", - додав Костянтин.

Пропонуємо вам послухати трек "З тобою, зі мною, і годі":

Нагадаємо, раніше MELOVIN розповів про "золотом" хобі.

Як повідомлялося, раніше MELOVIN рассказал про те, як участь у міжнародному співочому конкурсі Євробачення 2018 вплинуло на його заробіток.

Також ми писали про те, що MELOVIN в кінці серпня презентував у мережі свою нову англомовну пісню "that's Your Role" ("Це твоя роль"), в якій співак трохи відійшов від свого звичного стилю.

MELOVIN. Шлях до перемоги