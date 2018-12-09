ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Я люблю тебе": батько Меган Маркл показав милі листівки від дочки

Lite » Зірки 09.12.2018 - 22:18
"Я люблю тебе": батько Меган Маркл показав милі листівки від дочки
Колаж (РБК-Україна)

Батько герцогині намагається достукатися до дочки

Батько герцогині Меган Маркл Томас Маркл, який зробив дочці неприємний сюрприз, показав журналістам листівки, які в минулому писала йому дочка. За словами чоловіка, він дуже сумує від того, що в цьому році зустріне Різдво без дочки, адже він досі намагається повернути її всіма силами. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

Томас винить у всьому принца Гаррі, який, на його думку, дуже впливає на його дочку.

"Я зробив десятки спроб, щоб зв'язатися з дочкою, але вони з Гаррі звели між нами стіну. Вони не повірили мені, а журналістам, які виставляють мене в поганому світлі. Тому я знову звертаюся до них, щоб все виправити,
– сказав Томас Маркл.

&quot;Я люблю тебе&quot;: батько Меган Маркл показав милі листівки від дочкиЛистівка батькові від Меган Маркл (Скріншот з dailymail.co.uk)

Батько Меган показав милі листівки, які писала його дитина. У них написані слова любові і ніжності.

Нагадаємо, що Меган Маркл змусила першого чоловіка підписати незвичайний контракт.

Як ми писали раніше, батько вагітної Меган Марк Томас публічно заявив про свої права на ще не народженого наследникапринца Гаррі. Він вважає, що повинен часто бачитися з дитиною, і готовий піти на крайні заходи - подати в суд на доньку.

 

Близька подруга Меган Маркл розповіла про вагітність герцогині "Не спіши": Мішель Обама дала Меган Маркл мудрі поради
Новини України Меган Маркл
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся