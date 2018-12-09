"Я люблю тебе": батько Меган Маркл показав милі листівки від дочки

Колаж (РБК-Україна)

Батько герцогині намагається достукатися до дочки

Батько герцогині Меган Маркл Томас Маркл, який зробив дочці неприємний сюрприз, показав журналістам листівки, які в минулому писала йому дочка. За словами чоловіка, він дуже сумує від того, що в цьому році зустріне Різдво без дочки, адже він досі намагається повернути її всіма силами. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

Томас винить у всьому принца Гаррі, який, на його думку, дуже впливає на його дочку.

"Я зробив десятки спроб, щоб зв'язатися з дочкою, але вони з Гаррі звели між нами стіну. Вони не повірили мені, а журналістам, які виставляють мене в поганому світлі. Тому я знову звертаюся до них, щоб все виправити,

– сказав Томас Маркл.

Листівка батькові від Меган Маркл (Скріншот з dailymail.co.uk)

Батько Меган показав милі листівки, які писала його дитина. У них написані слова любові і ніжності.

Нагадаємо, що Меган Маркл змусила першого чоловіка підписати незвичайний контракт.

Як ми писали раніше, батько вагітної Меган Марк Томас публічно заявив про свої права на ще не народженого наследникапринца Гаррі. Він вважає, що повинен часто бачитися з дитиною, і готовий піти на крайні заходи - подати в суд на доньку.