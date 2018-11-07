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"Я спочатку був морально налаштований": DZIDZIO розповів, чи ображали його в школі

Lite » Зірки 07.11.2018 - 21:45
Фото: DZIDZIO (instagram.com/dzidzio)
Фото: DZIDZIO (instagram.com/dzidzio)

Артист вважає, що батькам потрібно поменше ходити в школу

Відомий український співак, лідер групи DZIDZIO Михайло Хома, який нещодавно підтримав харківську школярку, яку зацькували через торт, розповів про те, що в школі він умів себе поставити. Про це пише "Сьогодні".

Михайло Хома зазначив, що він був налаштований бути сильним і поставив себе в школі так, що навіть директор з ним вітався за руку.

"Я спочатку був морально налаштований бути сильним. Я так поставив себе в школі, що директор, коли йшла лінійка, зі мною єдиним віталася за руку. Навіть коли я вчився в музичному училищі на диригента, до мене єдиного зверталися на "ви", – поділився спогадами DZIDZIO.

Крім того, артист висловив думку про те, що школа – це місце, де дитина повинна адаптуватися до життя і тому батьки не повинні туди ходити постійно.

"Я взагалі не є прихильником того, щоб батьки приходили в школу. Навіщо? Школа – це середовище, в якому дитина вчиться виживати. Діти повинні самі справлятися з вчителями, директорами, з навчанням. Там всі повинні бути рівними. Це мої думки", – додав музикант зізнався, що його мама приходила в школу, де він навчався, всього два рази, так як він намагався вести себе так, щоб у неї не було необхідності відвідувати навчальний заклад.

До речі, раніше ми писали про те, що DZIDZIO висловився про виступи дружини.

А також розповідали про те, що DZIDZIO підтримав школярку, яка стала жертвою буллінга в Харкові.

Відео: РБК-Україна

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