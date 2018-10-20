"Я дуже гордий": принц Гаррі зробив зворушливе заяву перед тисячами прихильників (фото)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Принц зізнався, що радий дізнатися про поповнення в родині в компанії спортсменів Invictus Games

Герцог Сассекський перед натовпом прихильників відверто поділився "особистою радістю": він розповів, що скоро стане батьком на церемонії відкриття Invictus Games ("Ігри нескорених" – прим. ред.) в Австралії. Про це повідомляє Daily Mail.

Королівську пару вітали натовпи шанувальників, ще до того, як Гаррі вийшов на сцену, щоб привітати спортсменів, приймаючих участь у конкурсі, який він заснував у 2014 році. Під час самої промови Гаррі сказав: "перш за все, дякую за те, що ви тепло приймали Меган і мене останні кілька днів".

Фото: (dailymail.co.uk)

Також принц Гаррі додав, що він радий розділити особисту радість з усіма присутніми на відкритті щорічних змагань Invictus Games.

"Я дуже гордий, що зміг представити вам мою дружину, і ми були дуже раді, що маємо можливість відсвяткувати особисту радість поповнення в сім'ї з вами усіма", — сказав герцог Сассекский.

Invictus Games — міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і діючих військових, які стали інвалідами, які проводяться в різних країнах з 2014 року за ініціативою принца Гаррі. Змагання включають в себе веслування на тренажерах, баскетбол на візках і волейбол сидячи.

Нагадаємо, що дружина принца Чарльза вимагає розлучення напередодні дня його народження.

Також ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі відвідали пляжну вечірку з серфінгістами.

До цього повідомлялося, що Сестра Кейт Міддлтон народила первістка.

Відео: (video.rbc.ua)