"Я все ще без трусів": Полякова викликала захоплення у шанувальників новим відео

Фото: Оля Полякова (facebook.com/polyakovamusic)

Співачка показала, як плаває у воді

Відома українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно блискуче виступила на шоу "Королева ночі", продовжує публікувати звіти з своєї подорожі на Мальдіви. Нове "оголене" відео Полякова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На відео Оля Полякова плаває у воді в оголеному вигляді і попереджає шанувальників, що скоро вийде в прямий ефір, щоб відповісти на всі питання. В підтвердження відсутності одягу, співачка говорить фразу, що вона "все ще без трусів".

У підписі до відео Полякова попросила фанатів задавати їй будь-які питання.

Шанувальники запитали співачку про її особисте життя, а також про те, як вона виховує двох доньок. Також фанатів цікавило, яка книга справила враження на Полякову і як домогтися такої красивої фігури, як у неї.

Крім того, багатьох шанувальників цікавило, де знаходиться такий прекрасний пляж, на якому можна відпочивати в оголеному вигляді і чому артистка постійно публікує оголені фото і відео.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дочка Олі Полякової показала фото з відпочинку на Мальдівах.

А також ми розповідали про те, що Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам, які розкритикували її за публікацію відвертих знімків.

Відео: РБК-Україна