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"Я ледве жива": Регіна Тодоренко поскаржилася на труднощі подорожі в Італію

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.06.2019 - 17:22
"Я ледве жива": Регіна Тодоренко поскаржилася на труднощі подорожі в Італію
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча похвалилася приголомшливими видами з балкона

Регіна Тодоренко не припиняє вести гіперактивний спосіб життя та подорожувати навіть після народження сина Михайла. Коли малюкові ще не було і півроку, вона вперше вирушила з ним у Дубаї, попутно розповівши про тонкощі перельоту з дитиною. Також Міша вже встиг побувати з батьками в Туреччині. Тепер же Регіна вирішила рвонути з хлопчиком в мальовничу Італію, але переліт настільки вимотав зірку, що вона ледь відійшла від важкої дороги. Про це ведуча розповіла в історіях Instagram.

Мало того, що Регіні довелося везти безліч валіз, так вони ще й виявилися в рази важче, ніж зазвичай. У літаку вона летіла з кількома матусями, у яких було двоє дітей, розуміючи їх, як ніхто, Регіна захопилася тим, як жінки спритно справляються з малюками.

Судячи з усього, знаменитість практично не спала, адже вона виглядала на відео трохи втомленою та опухлою. Вперше вона летіла з дитиною на далеку відстань одна.

&quot;Я ледве жива&quot;: Регіна Тодоренко поскаржилася на труднощі подорожі в Італію

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

О пів на шосту ранку Регіна показала відео з сином. Вона сидить з Мішею на терасі і звертається в камеру до фанів: "Я ледве жива після вчорашнього перельоту, після вчорашньої поїздки. Зате ми з ведмедем в такому прекрасному місці", - показала вона навколишні мальовничі пейзажі.

 

Скріншот коментарів

Регіна приїхала в прибережне місто Сооренто і поділилася першими враженнями. "Просто неймовірно красиво. Поки що все подобається крім денної задухи", - заявила вона.

Раніше Регіна Тодоренко поскаржилася на втому і погане самопочуття, а також заявила, що їй необхідно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко виконала для сина Міші "колискову" на рідній українській мові.

До речі, Регіна Тодоренко готується до розкішного весілля і з задоволенням ділиться з шанувальниками усіма подробицями організації торжества.

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Новини України Регіна Тодоренко
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