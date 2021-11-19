"Я думала, що це жарт": суперзірка світового масштабу – у новому кліпі Бумбоксу (відео)

Бумбокс показали довгоочікуваний кліп на свою абсолютно свіжу пісню "Імперії впадуть". Це відео – фінал трилогії, знятої Стасом Гуренком, до якої окрім новинки входять вже знакові кліпи "ДШ" і "Ангела".

Суперзірка Наталія Гоцій

Головну роль у кліпі виконала всесвітньо відома українська топ-модель Наталія Гоцій, яка виблискувала на показах Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Victoria's Secret і прикрашала обкладинки Elle та Marie Claire.

Фронтмен Бумбоксу Андрій Хливнюк наголошує: без неї кліпу не було б.

Наталія Гоцій і Андрій Хливнюк (фото: Top Media Communication / Артур Радько)

А ще він був би зовсім іншим без наших чемпіонів, фехтувальників Влади Харькової та Володимира Станкевича.

"Влада та Володимир грали у сценах фехтування та показали, як поводяться справжні чемпіони – без капризів, без тупання ніжкою, вони кілька годин чекали свого виходу та виклалися на повну. Шкода, що ми мали мало часу на спілкування", – коментує Хливнюк.

Влада Харькова і Володимир Станкевич (фото: Top Media Communication / Артур Радько)

"Знаєте, найкращий показник того, що робота зроблена добре, ніхто не відчував дискомфорту і, можливо, цей кліп скоро подивляться мільйони – посмішки на обличчях людей. Закінчується зйомка та всі посміхаються. Повірте, воно того варте", – додає артист.

Влада Харькова і Володимир Станкевич (фото: Top Media Communication / Артур Радько)

До речі, для Наталії, яка брала участь, мабуть, у тисячі зйомок, – це перший досвід знімання у музичному кліпі. Ще й, виявляється, у кліпі улюбленого гурту!

"Звісно, я нервувала. Головним для мене було виправдати довіру Андрія та Стаса, зіграти переконливо та подолати свій внутрішній стрес. Тому що кліп залишиться назавжди. Це маленьке кіно, і тепер я знаю, як його знімають", – каже модель.

Наталія Гоцій і Андрій Хливнюк (фото: Top Media Communication / Артур Радько)

Цікаво, що хоча буквально все було для дівчини новим – від спецгриму, який наноситься набагато довше звичайного, до дублів, що повторюються – це не збивало.

"Навпаки, що більше "ран" з'являлося на моєму тілі, то краще я розуміла, що мені треба робити. Шпага та костюм перетворюють – я відчувала себе бійцем, вони посилювали агресію, посилювали внутрішній конфлікт, тому сцени на манежі грати було легко", – коментує Наталія.

А ось сцена в душі…

"Я думала, що це жарт. Немає жодної проблеми у тому, щоб цілуватися на знімальному майданчику. Ми актори і виконуємо свою роботу, але як зрозуміти, що це не вульгарно? Ну і попри турботу команди – було прохолодно. Але ми впоралися швидко. З першого дублю. Або з другого. Чи третього?.." – каже вона.

Наталія Гоцій (фото: Top Media Communication / Артур Радько)

Хливнюк – у захваті!

Свого часу, від'їжджаючи на концерти, Андрій відправив демо пісні "Імперії впадуть" Наталії, дуже близькій для нього людині та відданій слухачці Бумбоксу.

"Кілька днів слухаю на репіті!" – написала Наталя. Давай абстрагуємося від того, що ти знавець Бумбоксу, скажи, яким ти бачиш кліп? Це має бути екшн, роад-муві, лірична історія?" Я й зараз посміхаюся, згадуючи її відповідь: "Кліп може бути яким завгодно, якщо у кадрі буду я", – згадує Хливнюк.

Музикант зрадів і здивувався, й не міг не спитати – чи впевнена вона?

"Суперзірка світового масштабу зніматиметься у нашому кліпі?! "Я люблю те, що ви робите, ти ж знаєш, а решта не має значення. Постарайтеся обрати час у вашому та моєму графіку, і я із задоволенням увійду до кадру". І все вийшло, –розповідає Андрій.

Наталія Гоцій і Андрій Хливнюк (фото: Top Media Communication / Артур Радько)

Наталя заради цього кліпу скасувала одну зйомку і перенесла ще кілька, одразу після зйомок з Бумбоксом поїхала в аеропорт, а потім на неї чекала робота в Лондоні

"Вона закохала знімальну групу своїм тактом і професіоналізмом. Коли Наталя була в кадрі, на майданчику стояла тиша, хіба що я міг щось говорити з нашим оператором Олександром Бойком, та й то режисер на нас покрикував. Наталя настільки органічно вписалася в історію, що їй одразу всі повірили. Спробуйте прожити важкі стосунки у кадрі під яскравим світлом в оточенні тридцяти людей. А тепер повторіть це дев'ять раз. Це треба вміти", – підсумував музикант.



Що далі?

Насолодитися живим виконанням "Імперій" та інших хітів команди Хливнюка кияни зможуть восьмого і дев'ятого квітня 2022 року.

Саме тоді Бумбокс зіграють два концерти в столичному Палаці Спорту.

Це будуть масштабні шоу:

програма з 25-30-35 пісень

дві сцени

діджеї на розігріві

оновлений відеоряд

сольні номери від музикантів гурту

special quest stars

ексклюзивний, "київський" мерчендайзинг ББ

При цьому музиканти і організатори впевнені: справа не в тому, як голосно і довго буде грати музика, скільки світлових приладів увімкнено й яку кількість новонароджених дівчаток назвуть Поліною.

"Зараз, коли Covid змінив світ, як ніколи важливо "любить, как пульсирует зал" і "слова наизусть орать". У будь-кого буде можливість попрактикуватися в цьому в Києві", - обіцяє Хливнюк.

Афіша концертів ББ у Києві (фото: Top Media Communication)