"Я домогосподарка": Бєдняков розповів, як "проміняв" роботу на сім'ю (відео)

Відео: Андрій Бєдняков про кар'єру дружини (Youtube-канал/Світське життя)

Популярний український шоумен і телеведучий Андрій Бєдняков розповів, як "проміняв" роботу на сім'ю, і як ставиться до кар'єри дружини. Про це він розповів Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

"Я знав про цей кастинг. І стимулював її до цього. Але коли вона почала зніматися в кіно, було трохи складно. Я не міг усвідомити, що тепер я домогосподарка. Відмовився від роботи і був тільки з дитиною", - сказав він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Більш того, Бєдняков розповів, що "погрожував" дружині проігнорувати її творчі успіхи.

"Були навіть моменти, коли я говорив: "Я не піду на твій фільм. Я не буду дивитися жіночий квартал". Було дуже важко. Але насправді, вона зараз там, де хоче бути. І я за неї дуже радий", - уточнив він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Як повідомлялося раніше, учасниця Х-Фактори Амалія Аверкієва приїхала на восьмий сезон шоу прямо із Загсу. Її чоловік Микита по дорозі в ресторан запропонував їй заїхати на кастинг.