"Я так давно не був папою": чоловік Хамайко розповів про новонародженого сина

Фото: Валентина Хамайко та Андрій Оністрат (facebook.com/onistrataa)

Відомий спортсмен розповів, скільки важить малюк

Чоловік української телеведучої Валентини Хамайко, яка народила четверту дитину 5 грудня, поділився своїми емоціями. Андрій Оністрат записав невелике відео та опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Віце-президент Федерації тріатлону України Андрій Оністрат подякував всім друзям, знайомии і шанувальникам за привітання і повідомив, що мама почуває себе добре.

"Дякую вам друзі за привітання. Мама почуває себе відмінно. Зараз не оцінюють пологи, як раніше, але все прекрасно. У нас народився пацан, 4,050 кілограма, 58 сантиметрів. Група крові перша, резус позитивний", - розповів щасливий батько.

Він зізнався, що радий знову стати батьком, хоча розуміє, що попереду його знову чекає невідомість.

"Я так давно не був папою, в сенсі папою новонародженого - 5 років. Я розумію, що попереду нове життя. Я її хотів, хочу. І все одно - якась невідомість", - повідомив Андрій Оністрат.

В родині Валентини Хамайко та Андрія Оністрата це вже четверта дитина. Найстаршій доньці Соломії вже 9 років, синам Мирославу та Михайлу – 5 років. Як назвати новонародженого сина пара поки не вирішила.

Нагадаємо, ми розповідали про те, що незадовго до народження дитини Валентина Хамайко знялася у відвертій фотосесії.

А також ми писали про те, що українська телеведуча розповіла, як бути супержінкою.

Відео: РБК-Україна