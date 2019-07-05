"Я відчуваю любов": Гайтана зворушила мережу рідкісним фото з чоловіком

Співачка Гайтана нещодавно відзначила важливе сімейне свято – 27 червня її донечці Сапфір-Ніколь виповнилося два роки. І якщо фото дівчинки, а також свої знімки і кадри з повсякденного життя співачка публікує досить часто, то знімки з чоловіком, саунд-продюсером Олександром Смартом майже не знайти. Та й про особисте життя артистка не любить надто поширюватися. Втім, Гайтана вирішила зробити виключення і поділилася в Instagram кадром з коханим чоловіком.

Зірка позує в короткому квітчастому платті, її волосся акуратно зібране ззаду, в макіяжі переважають природні відтінки, вона щасливо посміхається, спершись про плече другої половинки. Чоловік Гайтани обійняв її за талію і притиснув до себе.

"Зі своїм чоловіком я відчуваю себе захищеною. Він дбає про мене, та вважає мене своїм найкращім другом. Так, ми не ідеальні, та можемо посваритись. Але все одне, я відчуваю любов", - зізналася вона.

Фото: Гайтана з чоловіком Олександром (instagram.com/gaitana_music)

Коментатори захопилися прекрасною творчою парою і залишили для Гайтани та Олександра масу теплих побажань.

Фото: Гайтана з чоловіком і донькою (instagram.com/gaitana_music)

"Яка світла і гармонійна пара. Щастя вам і творчих злетів!", "Красива пара – будьте щасливі!", "Нехай буде так завжди! Любимо, щасливою", "Хай все буде добре!" "Чудова ви пара!", "Щастя вам, хороша пара", - зазначали фоловери.

Скріншот коментарів

До речі, Гайтана похвалилася стрункою фігурою в купальнику. Вона позувала в басейні.

Також Гайтана вразила мережа відвертим знімком і показала свої форми.

Раніше Віра Брежнєва поділилася рідкісними кадрами з чоловіком Констянтином Меладзе. Пара каталася по саду в Мюнхені і виглядала розслаблено і щасливо.