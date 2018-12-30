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"Я брав із собою торбу": Микола Тищенко розповів, як його "роздягали" на вулиці

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.12.2018 - 09:06
"Я брав із собою торбу": Микола Тищенко розповів, як його "роздягали" на вулиці
Фото: Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Інциденти відбувалися до того, як він почав займатися спортом

Популярний український шоумен та телеведучий Микола Тищенко розповів, як в 90-х його кілька разів залишали без взуття. Про це він сам розповів Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

Так, за його словами, до того, як зайнятися спортом, він брав з собою спеціальну торбу зі змінним взуттям. Причиною цього було те, що "старші" знімали з нього кросівки.

"Я знав, що коли до мене підійдуть старші, потрібно знімати кросівки і віддавати їм. Два рази таке було. Перший біля кінотеатру "Братислава", а вдруге я стрибав десь на Петрівці, і всі старші слухали, чи є у мене гроші, чи ні. У нас же були дрібні гроші, і коли я стрибав – вони дзвеніли. Було дуже смішно", - сказав він.

Після цього, стверджує Тищенко, він для себе вирішив, що буде займатися спортом.

Нагадаємо, раніше Микола Тищенко поділився новорічним курйозом. За словами ведучого, одного разу він не зміг приховати від сина, що грає для нього роль Діда Мороза. При цьому ресторатора видала одна, здавалося б, незначна деталь в образі.

Раніше Тищенко вже розповів, як і де планує зустріти Новий рік. Крім того, ведучий вже визначився з планами на початок січня. Микола вирішив поєднати приємне з корисним.

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