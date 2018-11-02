"Я дякую за довіру": Кароль стала музичним продюсером престижної премії

Фото: Тіна Кароль (прес-служба)

Артистка також візьме участь у гала-концерті під час церемонії

Популярна українська поп-виконавиця Тіна Кароль, яка захопила образом на Геловін, стала музичним продюсером престижної премії "М1 Music Awards".

Зазначимо, що співачка є власницею чотирьох нагород "М1 Music Awards".

"Я дякую за довіру! — коментує Тіна Кароль. — Я дійсно проводжу багато часу над створенням крутих лайф-аранжувань для власних концертів. І якщо це знаходить відгук, якщо мені надали таку честь, для мене це лише підкреслює те, що ми на вірному шляху! Я із задоволенням стану музичним продюсером премії!"

Скріншот поста (instagram.com/tina_karol)

"Ми ні з кого не обирали, Тіна Кароль найпрофесійніша і найдосвідченіша співачка, продюсер, музикант в Україні, - коментує генеральний директор телеканалу М1 Сергій Перцев. - Тіна запропонувала, щоб звучали живі музиканти і зробила музичне оформлення премії."

На сцені "М1 Music Awards" виступлять музиканти Тіни Кароль у повному складі, які зараз вже закінчують репетиції майбутнього шоу.

"Перед музикантами стоїть завдання придумати прикольне інтро, початок концерту, придумати аутро, це кінець концерту, супроводжувати деяких артистів, грати їм, зробити переаранжування пісень, змінити бачення тих чи інших речей музично", - розповідає співачка.

Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники в коментарях привітали улюблену співачку і жартівливо зазначили, що Світлани Лободи на заході точно не буде.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Зазначимо, що премія пройде в столичному Палаці Спорту 1 грудня 2018 року.

Церемонію буде супроводжувати грандіозний гала-концерт, в якому візьмуть участь Тіна Кароль, "Час і Скло", MONATIK, NK Настя Каменських, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ірина Білик, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN KADNAY, MARUV, Оля Цибульська, KAZKA, Олександр Пономарьов та "Антитіла".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним образом без макіяжу. Шанувальники співачки зазначили, що Кароль виглядає "як дівчинка", її навіть не дізнатися. Також багато підкреслили, що співачка помітно схудла.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль розповіла про навчання сина в британській школі. Цікаво, що хлопчик вже практично забув російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

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