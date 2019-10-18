"Я його балую": Юрій Горбунов розповів про виховання сина

Популярний український телеведучий Юрій Горбунов намагається якомога більше часу проводити з коханою родиною - дружиною Катею Осадчою і дворічним синочком Іваном. При цьому зіркові батьки воліють не показувати обличчя малюка і на всіх фото і відео в мережі він зображений зі спини - як, приміром, на чарівному відео, на якому дитина "грає" на піаніно. Як зазначив ведучий в інтерв'ю "КП в Україні", вони вважають, що син сам повинен вирішити, чи хоче він бути публічним.

"А навіщо? Він сам вирішить. Ми ж у нього не можемо зараз запитати дозволу. А це, я вважаю, інтимна частина сімейного життя", - заявив Горбунов.

Він також поділився, що радий, що став батьком не в дуже ранньому віці (зараз шоумену 49 років, - прим. ред.).

"Можливо, саме тому, що я вже в такому віці став папою, не в 17 років, не 19, а тоді, коли це вже так зване усвідомлене батьківство. І я дуже радий, що це так. Коли ти молодий, у тебе багато якихось своїх паралельних справ, і діти ростуть паралельно. А зараз ціную щовечора, щоранку, проведені з сином. Коли він притискається до мене, ми ніби обмінюємося енергіями. Це дуже складно пояснити словами", - говорить Юрій.

Фото: Юрій Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

Повідав він і про виховання малюка. Ведучий чесно зізнався, що балує дитину.

"Я його балую. Так, повинна бути дисципліна, але для цього є няня, для цього є іноді мама. Тато для того, щоб балувати", - упевнений Горбунов.

При цьому він зазначив, що у них з Осадчою немає особливої різниці в методах виховання і вони "обидва мусі-пусі" з синочком.

"Він і татів, і мамин. Коли мама каже "тато прийшов" і він кричить "тато", і біжить до мене, притискається, то, ясна річ, татів син", - ділиться гордий батько.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

В подорожі вони зазвичай беруть з собою няню.

"Ми беремо з собою і няню, щоб відпочинок не перетворився в невідпочинок. Але не можу сказати, що у нас є якийсь поділ. У Каті краще виходить його укладати спати. А зі мною він хоче більше грати, бігати, тому коли Івана укладають, мене відправляють в іншу кімнату. А ось на майданчик він йде гуляти з татом. Взагалі діти з нянями більш дисципліновані. У них є порядок, і діти розуміють. А тато з мамою - це вже фривольності", - розповів глава сімейства.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

За словами шоумена, батьківство його змінило.

"Я змінився. Коли у мене є вільний вечір, хочу провести його з дитиною, а не десь, як раніше ми могли - а давай туди, а давай сюди. Зараз дитина – на першому місці. Іноді навіть в кіно ходимо з Катею, коли Іван ляже спати, щоб не втрачати час, коли можна побути з ним. Ми все намагаємося робити втрьох", - зізнався Юрій.

Нагадаємо, Катя Осадча умилила рідкісним фото з підрослим синочком Іваном. Мама з малюком відображені на кухні в затишній домашній обстановці.