Взялася за старе: Майлі Сайрус здивувала розв'язними новорічними фото

Фото: Miley Cyrus (instagram.com/mileycyrus)

Співачка приголомшила шанувальників сміливими вчинками на камеру

Американська бунтарка, співачка і актриса Майлі Сайрус, яка нещодавно вийшла заміж за свого коханого, актора Ліама Хемсворта, показала, як вона зустріла Новий рік 2019. В Instagram зірка опублікувала серію провокаційних фото, які здивували мережу.

На одному зі знімків артистка, лежачи на дивані, п'є шампанське прямо з пляшки. На іншому показує на камеру непристойні жести.

Фото: Miley Cyrus (instagram.com/mileycyrus)

Підпис до кадрів був не менш зухвалий, ніж сама фотосессія. "Теж лайно, Новий рік", - зазначила в коментарі Майлі.

Фото: Miley Cyrus (instagram.com/mileycyrus)

Фото: Miley Cyrus (instagram.com/mileycyrus)

Окремо варто сказати про вбрання знаменитості. Сайрус зустрічала свято в чорному. Штани-кльош з білими кантами, водолазка в тон, грубі черевики і кокетливий берет створили образ істинної бунтарки.

Фото: Miley Cyrus (instagram.com/mileycyrus)

Раніше, сімейними новорічними знімками з шанувальниками поділилася модельєр і світська левиця Вікторія Бекхем. Вона зустріла свято разом з дітьми і чоловіком. Зоряне сімейство виглядало на знімках щасливим.

До речі, зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян вирішила похвалитися фото зимових забав в компанії близьких і рідних. Її зіркові гості з задоволенням каталися на гірці зі штучного снігу і від душі веселилися. Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес, Періс Хілтон, Джон Ледженд, Каньє Вест, Кортні Дженнер і Кендалл Дженнер з радістю спускались вниз прямо у вечірньому вбранні.

До речі, зібралася під вінець і 45-річна топ-модель Хайді Клум. Її обранцем став музикант Тому Кауліц. Незважаючи на різницю у віці, палкий закоханий зробив пропозицію манекенниці на католицьке Різдво.