"Вибухова команда": Лобода показала стильний family look з дочкою в компанії знаменитостей

Співачка запевнив, що дивиться всією сім'єю шоу зі своєю участю

Популярная певица Светлана Лобода, которая стала одной из наставниц шоу "Голос. Дети" в России, показала в Instagram стильное фото с дочерью, на котором они позируют в похожих нарядах. Также на снимке запечатлены коллеги звезды по проекту – Валерий Меладзе и Пелагея.

Артистка покрасовалась перед поклонниками в кожаных брюках, пиджаке с пайетками и широкополой черной шляпе. На Евангелине также был идентичный маминому головной убор, штаны с лампасами и кожаная куртка.

"Мы все ждем "Голос Дети". Будем смотреть всей семьёй. А вы?" – поинтересовалась Лобода у подписчиков.

Светлана Лобода с дочкой, Пелагея и Валерий Меладзе (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Комментаторы признались, что тоже с нетерпением ждут новый выпуск проекта, а также восхитились модным family look'ом мамы и дочки

"Света, как всегда, оригинальна", "Взрывная команда наставников, особенно Евуля", "Дочка, красотка, хотя, впрочем, как и мама, я имею в виду Свету", "Вы с дочерью затмили всех на этом фото", "Ева крутая!", "Как всегда очень стильная", - восхищались интернет-пользователи.

Напомним, что Светлана Лобода показала пикантное фото в ванной, на котором позирует топлес.

Ранее Светлана Лобода похвасталась эпатажными образами, в которых появилась перед зрителями во время серии масштабных концертов в Москве.

Видео: РБК-Украина