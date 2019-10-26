Такий дорослий! Син Тіни Кароль з ефектною мамою з'явився у своєму першому прямому ефірі

Тіна Кароль підкорила фото з підрослим синочком
Тіна Кароль рідко бачитись з сином Веніаміном від шлюбу гаряче коханим чоловіком Євгеном Огіром, який, нажаль, пішов з життя. Хлопчик росте копією тата зовні, за характером, поведінкою і навіть перейняв у нього звички. Так, Веня більшу частину часу перебуває в Лондоні, де він вчитися і живе, але канікули проводить із зірковою мамою. Так, хлопчик встиг побувати з мамою у Львові, а потім відправився в київ. Тіна з сином з'явилися в ефірі програми "Сніданок з 1+1", де українська поп-діва презентувала нову мотивуючу пісню "Иди на жизнь". Хлопчик не просто супроводжував співачку, а також сам дав інтерв'ю і розповів про навчання в Великобританії та відносини із зірковою мамою. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі передачі.
Для появи на екрані Тіна обрала червоне плаття-футляр від Вікторії Бекхем і яскраві жовті туфлі-човники від бренду Jimmy Choo. Її розкішне густе волосся були покладені в легкі локони, на губах помада ягідного відтінку. В Instagram вона поділилася серією знімків зі студії, на яких також позувала з Веніаміном.
Хлопчик розповів, що навчання дається йому легко і відкрив завісу над англійською системою освіти. З мамою він спілкується за допомогою Viber'а і відчуває серцем, коли треба зателефонувати найріднішій людині.
Фото: Тіна Кароль з сином (instagram.com/tina_karol)
На канікули Веня відправляється в Київ до мами. Коли Тіна їде по робочим питанням, він чекає її повернення, щоб провести час разом. Хлопчик розповів, що у мами американський акцент, а у самого хлопчика виробився англійська. Веня зростає самостійним і відповідальним і готується стати для співачки справжньою опорою.
Відео: YouTube/Сніданок з 1+1
Шанувальники Тіни прийшли в захват від фото мами і сина. Вони зазначили, що Веніамін виріс і змужнів.
Фото: син Тіни Кароль з провідними (instagram.com/snidanok)
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Нагадаємо, що Тіна Кароль підкорила "образом русалки" у блискучій срібній сукні по фігурі.