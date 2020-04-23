Вживили сухожилля гірської вівці: Регіна Тодоренко вразила несподіваними фактами про себе

Регіна Тодоренко разом з чоловіком Владом Топаловим і маленьким сином Михайлом, він же Майкл, нещодавно зважилися на переїзд, незважаючи на карантин. Зате тепер сімейство живе в приватному заміському будинку і дуже задоволені - адже вони можуть погуляти у дворі і подихати повітрям. Телеведуча також стала більше готувати і радувати своїх чоловіків смакотою - за словами чоловіка, у неї виходить все краще і краще. І це при тому, що Регіна продовжує працювати, хоч і перевела все на максимально віддалений режим. За прикладом свого чоловіка артистка вирішила пограти з шанувальниками в гру.

Тодоренко опублікувала в Instagram кумедне фото з гримерки - на ньому ведуча в спортивному костюмі сидить на стільці біля дзеркала, забравшись на нього з ногами. В цей час гример займається її зачіскою і підняла довге волосся дівчини вгору. Регіна написала 10 вельми несподіваних фактів про себе і запропонувала фоловерам відгадати, які з них - неправда.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"#10фактовобомне

Відгадайте, які з них помилкові! Пишіть в коментах)

1. У 15 років роздавала флаєри на Дерибасівській вулиці, а на зароблені гроші купувала духи.

2. Я - дипломований логіст.

3. Випустила музичний альбом FIRE, на обкладинці якого гола.

4. Улюблена страва - кактусовий суп

5. Мій голос можна почути у пісні Ані Лорак «Помаранчеві сни»

6. Я є членом братства тріски і потрухів в Португалії

7. Мені вживили сухожилля гірської вівці (ходжу з ним по сей день)

8. Я пілотувала літак і посадила його самостійно на одній з найбільш небезпечних злітних смуг у світі

9. Отримала #ТЕФІ як найкраща Ведуча ранкового шоу вихідного дня.

10. За весь час подорожей у тревел-шоу #ОрелиРешка витратила півмільйона доларів", - поділилася Тодоренко.

Користувачі мережі відразу ж почали ділитися своїми здогадками - майже всі вважають, що пункт про вживлене сухожилля вівці неправда.

Тут все підходить)

Напевно 4 і 7 не правда

Варіант 4 невірний

4 ну і швидше всього 7

Думаю,7 якось нереально

3,4,7,8 брехня)

Навіть не знаю що правда, що не правда

Кактусовый суп - ага ага, пам'ятаємо!

Боже , Регіна та ти просто дівчинка треш, в хорошому сенсі. думаю що 4 і 7, сподіваюся вгадала )

Ну точно не кактусовый суп

Блін прям дуже цікаво дізнатися правильні відповіді, це сама крута добірка фактів

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше розчулена до сліз Регіна Тодоренко захопилася коханим чоловіком Владом Топаловим.