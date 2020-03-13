Виклик кинуто: Юрій Горбунов звернувся з важливим посланням до українців

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучий дав поради українцям

Юрій Горбунов та Катя Осадча – батьки маленького сина Івана. Хоч поки вони не показують обличчя хлопчика, шанувальники пари змогли розглянути, що малюк схожий на батька. Не дивно, що провідні турбуються про малюка, тим більше в умовах карантину, пов'язаного з коронавриусом. Юрій вирішив звернутися до всіх пыдписників і, зокрема, батькам дітей і дати кілька порад.

Вони підкріпив свій пост фото, на якому сидить за столом у кафе з задумливим виглядом, спершись однією рукою об стіл.

"Сьогодні ми вже живемо в нових умовах! Карантин введено - це правильно! Особливо в умовах оголошення пандемії! Це значить,що під загрозою все людство в цілому! І найгірше що можна робити-це панікувати! Скуповувати макарони і забувати мити руки! А ще всіх і все критикувати! Нам усім кинуто виклик, і якщо зберігати розум світлим, а серце чистимо - ми впораємось! Давайте дотримуватись цих правил гігієни і поведінки яке рекомендує МОЗ, продукти купувати за необхідності, а вільний час проводить з дітьми! Зараз цього часу у всіх має з'єднання явитися більше! Переможемо!" - оптимичтсично закінчив свою промову шоумен.

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники Юрія в своїй більшості підтримали його висновки і розділили думку ведучого.

Гідний пост. Дякую

Повністю з вами згодна

Все правильно ,спасибі. Тим не менше ,потрібно таки разово зайти і закупитися, що б менше заходити потім

Юрій усе правильно і мудро сказали

Дуже вірно говорите,Юрію.Як би ж всі це усвідомили

Красень

Як ви мудро все сказали

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча в ніжному вбранні викликала суперечки в мережі –ведучу запідозрили у вагітності.