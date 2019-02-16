Хто вийде у фінал Нацвідбору на Євробачення: Джамала влаштувала суперечку серед фанів

Член журі Нацвідбору попросила підписників назвати своїх фаворитів у другому півфіналі

В субботу, 16 февраля, состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2019, в котором на сцену выйдет оставшиеся восемь участников отбора, которые поборются за три вакантных места в финале. Одна из членов жюри Нацотбора Джамала, которая умилила сеть фото со своим главным фанатом, устроила в связи с этим споры и обсуждения среди своих поклонников..

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок с первого полуфинала и поинтересовалась, за кого ее подписчики будут болеть и голосовать во втором.

"Добрий ранок. Ви ж пам‘ятаєте, що сьогодні другий півфінал Нацвідбору на Євробачення? Вже маєте своїх фаворитів? За кого будете голосувати? Початок о 19.00, дивитися, як завжди, на СТБ чи UA:Перший!" - написала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети делятся своими вариантами в комментариях, а также желают певице легкого и объективного судейства.

"Анна Марія, Казка, Хаят";

"Казка, іван наві та Laud";

"Анна Марія та Laud";

"Главное казку не тащите за все места) а оценивайте по честноку";

"Kazkaaaa";

"За Хаята, надеюсь вы тоже его поддержите. Он очень талантлив";

"Иван НаВи и Хайат";

"Казка пусть едет...";

"Бажаю вам сьогодні успіху, обирайте серцем. А мій фаворит- Laud";

"Думаю буду голосовать за КAZKA";

"Напевно в цьому році бородьба буде між Kazka, MARUV та Laud. Вже цікаво дізнатися хто ж переможе?" - пишут фолловеры.

Напомним, вы можете ознакомиться с композициями каждого полуфиналиста и сделать свой выбор за лучшее, по вашему мнению, исполнение в тематическом опросе LITE.

Кстати, вы также можете прослушать все песни первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019. Напомним, что в финал прошли: YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.