"Вистражданий сезон": Регіна Тодоренко вибачилася перед чоловіком

Телеведуча порадувала шанувальників анонсом нового випуску авторської програми "П'ятниця з Регіною"

Известная телеведущая, молодая мама и звезда тревел-шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко, которая сейчас работает и отдыхает с сыном в ОАЭ, анонсировала выход нового сезона авторского шоу "Пятница с Региной". Первой гостьей выпуска, который появится на YouTube-канале программы 8 марта, стала российская певица Елена Темникова. Промо-ролик уже можно посмотреть в Instagram Тодоренко.

Ведущая призналась, что новый сезон дался ей нелегко. Его особенностью стало то, что передачи снимали дома у Регины и ее мужа, российского певца Влада Топалова, перед которым она извинилась за такой поворот событий. Регина ответила, что это были вынужденные меры, иначе она ничего бы не успела.

На видео телеведущая и ее звездная гостья общаются на весьма откровенные темы, начиная от материнства, и заканчивая подробностями личной жизни.

"Когда у тебя маленький человечек, ты просто не понимаешь, что с ним делать", - призналась Елене молодая мама Тодоренко. "Мир перестает существовать, когда есть мультик и ребенок", - ответила ей артистка.

Поклонники телеведущей заявили, что с нетерпением ждут новых выпусков программы со звездыми гостями и уже предвкушают интересные интервью.

"Класс-класс. "Студия" супер! Приятно смотреть. Очень ждём выпуск", "Отлично снимать дома! И работа тебе, и семья рядышком", "Какая Вы, Регина, умничка и красотка", "Очень крутая задумка снимать дома. В вас сила и вдохновение!", "Вау, Темникова, очень хочу посмотреть этот выпуск... И не только", - сообщили комментаторы.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о досадном случае, который случился с ней в Дубаи и помешал встрече со звездой мирового уровня.

Кстати, Регина Тодоренко показала фото с подросшим ребенком, вызвав вопросы у поклонников.