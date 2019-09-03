Вийшли в люди: стильні Осадча та Горбунов засвітилися на Ukrainian Fashion Week

Телеведучі побували на показі одного з провідних українських дизайнерів
Катя Осадча та Юрій Горбунов буквально не разлучные на роботі і вдома. Пара разом веде програми, подорожує і відвідує світські заходи. Одним з останніх виходів телеведучих стало відвідування показала українського дизайнера Лілії Пустовіт в рамках Ukrainian Fashion Week. До речі, Катя побувала на відкритті заходу в оригінальному ефектному вбранні з традиційним капелюшком.
Юрій вирішив поділитися знімком зі стильною жінкою. На знімку Катя позує в білосніжній сукні з набивним квітковим малюнком, а її чоловік – в чорній сорочці. Варто відзначити, що теледіва зважилася прийти на світський захід з мінімум макіяжу і выгла так, складно на ній немає ні грама косметики.
"Подивилися показ мод! Треба ж знати, у чому в люди вийти! Ліля Пустовіт, Браво!" - підписав стильний кадр Юрій.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Фото не залишилося непоміченим шанувальниками пари, які захопилися гармонійністю Юрія і Каті.
Скріншот коментарів
У сторыз телеведуча показала кілька кадрів з показу, а також повідомила, що їй з чоловіком дісталися місця в першому ряду.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Раніше Катя Осадча прийшла на роботу до коханого чоловіка Юрія Горбунова і выдвыдала спектакль з участю колег-зірок.