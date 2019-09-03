Вийшли в люди: стильні Осадча та Горбунов засвітилися на Ukrainian Fashion Week

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Телеведучі побували на показі одного з провідних українських дизайнерів

Катя Осадча та Юрій Горбунов буквально не разлучные на роботі і вдома. Пара разом веде програми, подорожує і відвідує світські заходи. Одним з останніх виходів телеведучих стало відвідування показала українського дизайнера Лілії Пустовіт в рамках Ukrainian Fashion Week. До речі, Катя побувала на відкритті заходу в оригінальному ефектному вбранні з традиційним капелюшком.

Юрій вирішив поділитися знімком зі стильною жінкою. На знімку Катя позує в білосніжній сукні з набивним квітковим малюнком, а її чоловік – в чорній сорочці. Варто відзначити, що теледіва зважилася прийти на світський захід з мінімум макіяжу і выгла так, складно на ній немає ні грама косметики.

"Подивилися показ мод! Треба ж знати, у чому в люди вийти! Ліля Пустовіт, Браво!" - підписав стильний кадр Юрій.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Фото не залишилося непоміченим шанувальниками пари, які захопилися гармонійністю Юрія і Каті.

Обожнюю вас! Гармонія

Гарна пара

Виходите з посмішками вам це дуже йде, ви гарна пара

Гарна пара! Юрій, сорочка ця бомбезна. Напевно, Катя вибирала

Які ви красиві

Красунчики

Ви як інь янь. Круто!

Яка Ви гарна пара. Обожнюю Вас

Ви класнючі

Скріншот коментарів

У сторыз телеведуча показала кілька кадрів з показу, а також повідомила, що їй з чоловіком дісталися місця в першому ряду.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча прийшла на роботу до коханого чоловіка Юрія Горбунова і выдвыдала спектакль з участю колег-зірок.