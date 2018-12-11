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Вийшла перша серія "французького" серіалу про гурт "Бумбокс"

Lite » Зірки 11.12.2018 - 16:39

Відео: YouTube/familyboombox

11 грудня відбулася прем'єра серіалу "Код Френч", присвяченого роботі популярної групи "Бумбокс" на знаменитій французькій студії "La Fabrique". Саме там на початку листопада Андрій Хливнюк і Ко записували деякі пісні для свого майбутнього альбому "Таємний Код".

За словами музикантів, вони вирішили відзняти все, що з ними відбувається (артисти відзняли у Сан-Ремі-де-Прованс терабайти відео!), і випустити все це у вигляді документального серіалу. Відтак, глядачі зможуть побачити чотири серії хронометражем від 30 до 40 хвилин.

"Код Френч", кажуть музиканти, це проект для тих, хто поряд з жартами і "солдатськими історіями" дійсно цікавиться музикою. Не тільки її кінцевою складовою, у вигляді синглу або кліпу, великого концерту або прес-конференції артиста, але музикою в момент її створення.

 

"Бумбокс" презентували першу серію "Код Френч" (фото: прес-служба)

"Ти бачиш як переживають і радіють дорослі музиканти, як налагоджується спілкування з людьми, яких ти не знав п'ять хвилин тому, як механічне виконання пісні розсипається і з'являється та сама магія, яка в майбутньому буде качати тебе з крихітного динаміка телефону і на стадіонному концерті - про це "Код Френч", - розповіли учасники "Бумбоксу"

У першій серії глядач познайомиться з Містером Ліоном, дізнається, як зібрати 200 тис. вінілових платівок, зрозуміє, хто і на кого працює в групі "Бумбокс" і навіщо хорошому басисту в студії потрібна губка для миття посуду.

Нагадаємо, 28 листопада відбулася прем'єра пісні "Твій На 100%" - другого синглу з майбутнього альбому "Таємний Код", який вийде в наступному році.

Раніше Хливнюк розповів про свої взаємини з дітьми, а також про те, яку роль в житті для нього грає любов.

Відео: РБК-Україна

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