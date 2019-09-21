ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У вишиванці і вінку: Олена Кравець зачарувала ніжним фото в етно-стилі

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.09.2019 - 12:03
У вишиванці і вінку: Олена Кравець зачарувала ніжним фото в етно-стилі
Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

Учасниця "Жіночого вартала" влаштувала колегам чуттєвий фотосет

Олена Краец не втомлюється дивувати шанувальників багатогранністю своїх талантів. Вона не тільки успішна шоувумен, але і, як виявилося, прекрасна тацовщица. З ефіру в ефір проекту Танці з зірками 2019 перша леді "Квартал 95" дивує своєю майстерністю. Так, в минуле неділю, 14 вересня разом зі своїм партнером по паркету Максимом Леоновим вона зворушила глядачів чуттєвим ф'южном. Не менше часу, ніж в танцювальній студії Олена проводить зі своїми підопічними – учасницями "Жіночого кварталу". Так, на сторінці проекту в instagram з'явилася серія чорно-білих фото зірок шоу.

Автором знімків стала одна з учасниць Жіночого кварталу" – Марта Адамчук. Вона зуміла зафіксувати живі емоції кожної з своїх колег. Наприклад, Олена Кравець у вінку і вишиванці підкорила ніжним образом справжньої українки. Вона позує, витончено склавши руки і трохи нахиливши голову в бік – в цей час стиліст "чаклує" над зачіскою зірки.

У вишиванці і вінку: Олена Кравець зачарувала ніжним фото в етно-стилі

Олена Кравець (фото: instagram.com/zhenskiykvartal_official)

На знімках можна побачити Віру Кекелию, Лалі Ергемлідзе, Тетяну Песик, Ірину Сопонару, Валерію Товстолес, Олександру Машлятину, Еліну Мбані, Анастасію Оруджову, Аліну Гордієнко і Катерину Нікітіну.

Учасниці Жіночого кварталу" (фото: instagram.com/zhenskiykvartal_official)

Шанувальники "Жіночого кварталу" прийшли в захват від ніжного фотосету. Вони не втрималися від компліментів для шоувумен.

  • Такі класнючі!
  • Супердівчата
  • Гарні фото дуже красивих жінок
  • Неймовірно красиві фотографії
  • Дівчатка - красуні. Любимо вас
  • Суперові, класні, щасливі!
  • Красуні дівчата наші

Скріншот коментарів

Раніше Олена Кравець опублікувала кілька пристрасних фото в компанії учасниць "Жіночого кварталу".

Тільки допоможіть мені трохи: Олена Кравець дала підписникам довгоочікувану обіцянку "Квартал 95" зворушив до сліз піснею про українських полонених (відео)
Новини України Квартал 95Олена Кравець
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся