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Так виріс!Санта Дімопулос зачарувала фото підрослого сина-красеня

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.11.2019 - 22:32
Так виріс!Санта Дімопулос зачарувала фото підрослого сина-красеня
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Аристка зворушливо звернулася до сина

Санта Дімопулос – щаслива мама двох діток: 11-річного сина Даніеля і малятка Ссофии від чоловіка , яка з'явилася на світ у вересні в одній з клінік Монако. Екс- "ВІА Гра" зізнається, що не проти стати багатодітною мамою і навіть не виключає можливість усиновити дитину. А поки вона насолоджується материнством і ділитися своїми враженнями з підписниками в Instagram. Якщо обличчя донечки артистка поки не показвает широкій публіці, то сином пишатися і публікує його знімки на своїй сторінці.

Так, на свіжому фото змужний Даніель в джинсовому комбінезоні і теплому в'язаному светрі винного відтінку дивиться прямо в об'єктив фотографа. Хлопчик підпер голову рукою і трохи розтягнув губи в усмішці.

"Мій син. Моя гордість, моя любов, моя душа. В тобі стільки доброти, мудрості і гумору! Дякую Богу за тебе!" - залишила вона зворушливе послання для хлопчика.

Так виріс!Санта Дімопулос зачарувала фото підрослого сина-красеня

Фото: Син Санти Дімопулос Даніель (instagram.com/santadimopulos)

У коментарях під фото фоловери Санти не змогли визначитися, на кого більше схожий хлопчик – на маму чи тата (шоумена Андрія Джеджулу), але зійшлися на думці, що він росте справжнім красенем.

  • Красень! Такий дорослий
  • Ох і дівчат у черзі бачі
  • Красивий Хлопчик
  • Погляд як мами
  • Який гарний хлопчик! Як схожий на маму!
  • Мамин син
  • Дуже гарний хлопчик, схожий на тата. У нього мама і тато – публічні, яскраві
  • Ах, яка гарна дитина!
  • Дуже гарний хлопчик! Розумник. Інтелект в очах! Можна прочитати прям майбутнє!
  • Татова копія! Дай Бог йому щасливої долі
  • Чарівний маленький чоловік

Скріншот коментарів

Раніше Санта Дімопулос зворушила мережу ніжним фото сина з маленькою сестричкою.

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