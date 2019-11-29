Так виріс!Санта Дімопулос зачарувала фото підрослого сина-красеня

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Аристка зворушливо звернулася до сина

Санта Дімопулос – щаслива мама двох діток: 11-річного сина Даніеля і малятка Ссофии від чоловіка , яка з'явилася на світ у вересні в одній з клінік Монако. Екс- "ВІА Гра" зізнається, що не проти стати багатодітною мамою і навіть не виключає можливість усиновити дитину. А поки вона насолоджується материнством і ділитися своїми враженнями з підписниками в Instagram. Якщо обличчя донечки артистка поки не показвает широкій публіці, то сином пишатися і публікує його знімки на своїй сторінці.

Так, на свіжому фото змужний Даніель в джинсовому комбінезоні і теплому в'язаному светрі винного відтінку дивиться прямо в об'єктив фотографа. Хлопчик підпер голову рукою і трохи розтягнув губи в усмішці.

"Мій син. Моя гордість, моя любов, моя душа. В тобі стільки доброти, мудрості і гумору! Дякую Богу за тебе!" - залишила вона зворушливе послання для хлопчика.

Фото: Син Санти Дімопулос Даніель (instagram.com/santadimopulos)

У коментарях під фото фоловери Санти не змогли визначитися, на кого більше схожий хлопчик – на маму чи тата (шоумена Андрія Джеджулу), але зійшлися на думці, що він росте справжнім красенем.

Красень! Такий дорослий

Ох і дівчат у черзі бачі

Красивий Хлопчик

Погляд як мами

Який гарний хлопчик! Як схожий на маму!

Мамин син

Дуже гарний хлопчик, схожий на тата. У нього мама і тато – публічні, яскраві

Ах, яка гарна дитина!

Дуже гарний хлопчик! Розумник. Інтелект в очах! Можна прочитати прям майбутнє!

Татова копія! Дай Бог йому щасливої долі

Чарівний маленький чоловік

Скріншот коментарів

Раніше Санта Дімопулос зворушила мережу ніжним фото сина з маленькою сестричкою.