Так виріс!Санта Дімопулос зачарувала фото підрослого сина-красеня

Аристка зворушливо звернулася до сина
Санта Дімопулос – щаслива мама двох діток: 11-річного сина Даніеля і малятка Ссофии від чоловіка , яка з'явилася на світ у вересні в одній з клінік Монако. Екс- "ВІА Гра" зізнається, що не проти стати багатодітною мамою і навіть не виключає можливість усиновити дитину. А поки вона насолоджується материнством і ділитися своїми враженнями з підписниками в Instagram. Якщо обличчя донечки артистка поки не показвает широкій публіці, то сином пишатися і публікує його знімки на своїй сторінці.
Так, на свіжому фото змужний Даніель в джинсовому комбінезоні і теплому в'язаному светрі винного відтінку дивиться прямо в об'єктив фотографа. Хлопчик підпер голову рукою і трохи розтягнув губи в усмішці.
"Мій син. Моя гордість, моя любов, моя душа. В тобі стільки доброти, мудрості і гумору! Дякую Богу за тебе!" - залишила вона зворушливе послання для хлопчика.
Фото: Син Санти Дімопулос Даніель (instagram.com/santadimopulos)
У коментарях під фото фоловери Санти не змогли визначитися, на кого більше схожий хлопчик – на маму чи тата (шоумена Андрія Джеджулу), але зійшлися на думці, що він росте справжнім красенем.
Скріншот коментарів
Раніше Санта Дімопулос зворушила мережу ніжним фото сина з маленькою сестричкою.