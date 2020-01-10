Не випускали дітей з їдальні: Слава з НеАнгелів поскаржилася на готель на Балі

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка не змогла стримати емоцій і висловила все, що думає про сервіс в курортному готелі

Слава Камінська з гурту НеАнгели, яка відпочиває з сином Леонардом і дочкою Лаурою на острові Балі, не на жарт заінтригувала мережу кадрами з відомим українським актором і екс-учасник шоу Танці з зірками 2018 Павлом Вишняковим. Чоловік буквально не відходив від маленької Лаури – одним з таких зворушливих кадрів співачка поділилася в Instagram, а потім опублікувала низку фото і відео з екскурсії. Зірка була в чудовому піднесеному настрої, але вечір зіпсував неприємний інцидент, про який вона розповіла в "сторіз".

Аристка поскаржилася на сервіс в готелі, де вона зупинилася з дітьми та їх нянями. У геолокації вона вказала назву готелю. П'ятизірковий готель Mulia Villas знаходиться на береговій лінії затоки Нуса Дуа. В цьому місці в грудні минулого року відпочивала Регіна Тодоренко з сином Михайлом.

"Це самий огидний готель, де я коли-небудь відпочивала. З жахливим сервісом, з жахливим. Мало того, що ніякого балійського інтер'єру, гаразд, Туреччина, проїхали. Залишаєш купу грошей для того, щоб якщо ви десь щось узяли, їх можна було зняти, тому що вони працюють на сніданках. А потім вони просто розповідають, що немає грошей, а ти кожен день розраховуєшся, закриваєш рахунки. Як це, дітей не випускати з столовки, тому що вони на 100 доларів наїли? Серйозно? Запишіть на номер! В чому проблема?! Я в перший раз таку маячню бачу! У перший раз! Я зараз їхала з іншого району, щоб розрахуватися за дітей і за нянь в їдальні", - розповіла Слава.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Щоб трохи розвеселитися, артистка пішла кататися на мотоциклі. Хто був за кермом, вона не показала, зате продемонструвала прекрасний настрій.

Пізніше Слава опублікувала фото щасливих Лаури і Леонарда. Хлопчик обняв сестричку і потягнувся до неї з поцілунком. Дівчинка кумедно витягла губи у відповідь і дивиться на братика.

Фото: син і дочка Слави Камінської (instagram.com/babaslavka)

"Британські вчені довели, що мої діти обирають сонце і воду, а вітамін D сам себе не виробить. Мама цілий рік співала, і наспівала діткам на казковий Балі", - з гумором підписала одночасно смішний і зворушливий кадр артистка.

Раніше Слава Камінська з НеАнгелів замилувала фото з дітьми, зробленими під час відпочинку на Балі.