"Змушена зізнатися": Джамала розговорилася про свої "недоліки"

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка знову стривожила прихильників глибокими міркуваннями

Джамала останнім часом дуже часто ділиться з шанувальниками відвертими і, часом, тривожними постами. Приміром, не так давно співачка зізналася фанатам в емоційному вигорянні. Співачка зазначила, що відчуває занепад сил, в такі моменти вона стає дуже вразливою, їй складніше сприймаю чужих і вона навіть втомлюється від спілкування.

Українська виконавиця також підкреслила, що в такі моменти їй важливо відпочити, особливо в колі рідних. І трохи пізніше співачка полетіла з сином і чоловіком на море, звідки показувала десятки фото і відео.

І ось, Джамала знову змусила своїх шанувальників переживати. Виконавиця опублікувала на своїй instagram-сторінці великий пост, в якому відверто розповіла, що вона "жахливо вразлива і тому часто відчуває сумніви".

"Вимушена зізнатися. Зізнатися, що я жахливо вразлива і тому часто піддаюсь сумнівам. На мій погляд, це притаманно тим, хто постійно шукає спосіб зробити більше і стати кращою версією себе, а не просто тішитися досягнутим", - починає свій пост Джамала.

"Знаєте, у мене самої завжди виникають такі думки: як встигнути зробити більше, чим я можу ще комусь допомогти? Напевно ця жадібність до постійного руху і є цілеспрямованістю. Це ніби вічний двигун, що змушує тебе просинатися зранку і не засмучуватися минулим невдачам. А вони обов'язково трапляються. Успіх неможливий без невдач. Обов'язково відбуваються розчарування, зради та образи", - підкреслила співачка.

При цьому свій пост виконавиця супроводила відповідним фото. Джамала зосереджена, позує в хмарі диму...

Серйозна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також співачка поділилася в цьому світі повідомленням, яке їй якось надіслав 14-річний хлопчик.

"Ось, зовсім нещодавно мені написав 14 -річний хлопчик: "Добрый вечер, Джа) К сожалению я уже полностью запутался и не знаю что делать. Меня не вдохновляет ничего но я все равно делаю, стараюсь. Мне 14 и я очень хотел бы добиться того же что и вы я кайфую от сцены, хотел бы писать песни, но у меня ничего не выходит так как окружение сбивает меня. Вы можете что-то посоветовать?"

Співачка зізналася, що незважаючи на те, що їй вже не 14, її також долають подібні проблеми.

"Я йому відповіла, що як не дивно у мене така ж ситуація. Кожен раз, незважаючи на вік і статус, особливо якщо ти в пошуку, потрібно пройти дуже складний шлях через переконання і доказу того, що ти на своєму місці. Звичайно, потрібно довіряти людям, але не дозволяйте зруйнувати себе настільки, щоб у вас згас вогонь і опустилися руки. Пам'ятайте, цілеспрямованість – рух, і коли воно закінчується, заканчиваемся і ми самі. Мені навіть здається, що в середині кожного з нас вбудований маятник. Він не тільки вказує куди йти, але і призводить до тих людей, які завжди підтримають і знайдуть правильні слова, щоб повернути тебе на твій шлях", - підсумувала співачка.

Шанувальники Джамали також поспішили прокоментувати її проникливий пост:

"Вау, які слова, це все просто про мене! Дуже розумію"

"Не перестаю впевнюватися і знову повторювати, що Джамала талановита у всьому, навіть у порадах!"

"Серце на частини. Такі слова"

"Дуже гарні і правильні слова!"

"Я дуже сильно захоплююсь вашою творчістю"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

До речі, раніше Джамала розповіла, як їй вдається поєднувати кар'єру і материнство. Співачка розкрила основні правила, які допомагають їй встигати все.

Також до цього Джамала умилила кумедними відео з сином на відпочинку. Серія роликів була зроблена на пляжі, де відпочиває співачка. У кадрі також бачимо її чоловіка – Сеіт-Бекіра. Емір-Рахман у ролику забавно танцює під пісні української реп-виконавиці Alyona Alyona.