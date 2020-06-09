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Вилита Шерон Стоун: Віра Брежнєва захопила фото стрункої мами-іменинниці в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.06.2020 - 16:38
Вилита Шерон Стоун: Віра Брежнєва захопила фото стрункої мами-іменинниці в купальнику
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Співачка зворушливо привітала маму Тамару з днем народження

Віра Брежнєва завжди з особливим трепетом і турботою ставитися до своєї численної сім'ї – мами Тамари і трьох сестричок Галини, Анастасії та Вікторії. На жаль, батько артистки помер в 2015 році і це стало величезним ударом для неї і близьких. Співачка опікується коханою мамою, оточує її турботою, адже жінці коштувало чималих зусиль виростити і виховати чотирьох дівчаток, а тепер вона щаслива бабуся сімох онуків. Так, 8 червня Тамара відзначила 68-річчя.

За такого знаменного приводу Віра опублікувала фото своєї стрункої і квітучої мами, на якому та відображена в купальнику. Жінка присіла на скелястий виступ і підперла голову рукою, витончено позуючи на камеру.

"Моя Богиня! Моя красуня, моя тендітна і така сильна, мудра і добра, мій найкращий приклад, мій друг! Моя мама! Люблю і ціную цю чудову жінку кожен день, але сьогодні особливо! І у зв'язку з ситуацією, мама святкує своє свято (вперше за багато років без нас), бажаю їй найголовнішого – здоров'я! Фото - моє улюблене за минулий рік! Хочу так само виглядати у свої 68!" - з терептом написала зірка

Вилита Шерон Стоун: Віра Брежнєва захопила фото стрункої мами-іменинниці в купальнику

Мама Віри Брежнєвої в купальнику позувала на виступі скелі (фото: instagram.com/ververa)

"У чому секрет такого прекрасного зовнішнього вигляду?" - поцікавилася одна з прихильниць Віри. "Любов і четверо дітей", - відповіла співачка. Інші прихильники виявили разючу подібність артистки і її мами.

  • Думав, що Шерон Стоун присіла на камінці
  • Приголомшливо красива жінка! Многая літа
  • Мама просто чарівна. Вітаю від усього серця
  • Я спочатку подумала, що це Ви сидите. Так схожі, просто крапельки води
  • Як ви схожі на маму. Копія. Мама-красуня
  • Ви копія мами

Скріншот коментарів

Раніше Віра Брежнєва підкорила стрункою фігурою в срібному комбінезоні.

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Автор: Lite

Теги Новини України Віра Брежнєва
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