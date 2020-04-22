Вилита мама: Кім Кардашьян розчулила мережу рідкісним фото молодшої дочки

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка зачарувала мережу

Кім Кардашьян – світська левиця, бізнесвумен і з недавніх пір юрист – звикла до постійного спілкування і численних зустрічей. А тому карантин їй дається нелегко. Зірка вже не раз розповідала про бажання вийти в світ і демонструвала стильні образи з минулого, щоб порадувати шанувальників.

Також, щоб відволіктися, вона знаходить масу розваг для себе і дітей. Кім знімає відеоуроки з макіяжу, готує з дітьми різноманітні страви, займається випуском новинок своїх брендів (останні: лінія білизни в спортивному стилі від Skims, а також черговий аромат KKW Fragrance). А кілька годин тому вирішила навести порядок в телефоні. Головне завдання багатодітної мами – розсортувати всі фото дітей по окремих папках.

Чикаго схожа на свою маму (фото: instagram.com/kimkardashian)

Завдяки цьому заняттю Кім знайшла масу раніше не опублікованих знімків і порадувала одним з них своїх фоловерів. На фото красується молодша дочка Кім Кардашян і Каньє Уеста – 2-річна Чикаго. Дівчинка сидить на підлозі, захоплено складаючи вежу з кубиків. У шортах хакі і чорному топі, з чокером на шиї і незвичайною зачіскою, вона виглядає стильною і чарівною. А також дуже схожою на свою зоряну маму. Що насамперед відзначили фоловери Кім.

Вона просто твій вилитий близнюк

О Боже, Чі! Вона просто ідеальна

Гарненька

Вона така симпатична

Дуже мила! Що за краса!

Кім – найкраща мама в світі

Вона просто сама мила дівчинка в світі

Кім сумує за гламуром (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також Кім додала ще одне фото в спокусливому образі зі зйомок. Кім постала в облягаючому одязі, в виразним макіяжем і розкішним волоссям, укладеними м'якими хвилями по плечах. «Я сумую за гламуром...», – підписала вона кадр. А у відповідь отримала масу захоплених коментарів від численних послідовувачів. Що ж, Кім вміє догодити всім шанувальникам!