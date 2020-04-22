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Вилита мама: Кім Кардашьян розчулила мережу рідкісним фото молодшої дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2020 - 17:32
Вилита мама: Кім Кардашьян розчулила мережу рідкісним фото молодшої дочки
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка зачарувала мережу

Кім Кардашьян – світська левиця, бізнесвумен і з недавніх пір юрист – звикла до постійного спілкування і численних зустрічей. А тому карантин їй дається нелегко. Зірка вже не раз розповідала про бажання вийти в світ і демонструвала стильні образи з минулого, щоб порадувати шанувальників.

Також, щоб відволіктися, вона знаходить масу розваг для себе і дітей. Кім знімає відеоуроки з макіяжу, готує з дітьми різноманітні страви, займається випуском новинок своїх брендів (останні: лінія білизни в спортивному стилі від Skims, а також черговий аромат KKW Fragrance). А кілька годин тому вирішила навести порядок в телефоні. Головне завдання багатодітної мами – розсортувати всі фото дітей по окремих папках.

Вилита мама: Кім Кардашьян розчулила мережу рідкісним фото молодшої дочки

Чикаго схожа на свою маму (фото: instagram.com/kimkardashian)

Завдяки цьому заняттю Кім знайшла масу раніше не опублікованих знімків і порадувала одним з них своїх фоловерів. На фото красується молодша дочка Кім Кардашян і Каньє Уеста – 2-річна Чикаго. Дівчинка сидить на підлозі, захоплено складаючи вежу з кубиків. У шортах хакі і чорному топі, з чокером на шиї і незвичайною зачіскою, вона виглядає стильною і чарівною. А також дуже схожою на свою зоряну маму. Що насамперед відзначили фоловери Кім.

  • Вона просто твій вилитий близнюк
  • О Боже, Чі! Вона просто ідеальна
  • Гарненька
  • Вона така симпатична
  • Дуже мила! Що за краса!
  • Кім – найкраща мама в світі
  • Вона просто сама мила дівчинка в світіВилита мама: Кім Кардашьян розчулила мережу рідкісним фото молодшої дочкиВилита мама: Кім Кардашьян розчулила мережу рідкісним фото молодшої дочкиВилита мама: Кім Кардашьян розчулила мережу рідкісним фото молодшої дочки

Вилита мама: Кім Кардашьян розчулила мережу рідкісним фото молодшої дочки

Кім сумує за гламуром (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також Кім додала ще одне фото в спокусливому образі зі зйомок. Кім постала в облягаючому одязі, в виразним макіяжем і розкішним волоссям, укладеними м'якими хвилями по плечах. «Я сумую за гламуром...», – підписала вона кадр. А у відповідь отримала масу захоплених коментарів від численних послідовувачів. Що ж, Кім вміє догодити всім шанувальникам!

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