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"Викапана Кендалл": Кім Кардашьян порівняла бабусю зі своєю сестрою

Lite » Зірки 21.12.2018 - 09:16
"Викапана Кендалл": Кім Кардашьян порівняла бабусю зі своєю сестрою
Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Бабуся Кім Кардашьян особа не публічна, на відміну від інших членів сім'ї

На своїй сторінці Instagram Кім Кардашьян, відома американська зірка реаліті-шоу, бізнес-вумен і мама трьох дітей, опублікувала ностальгічний знімок своєї молоденької бабусі у весільній сукні.

&quot;Викапана Кендалл&quot;: Кім Кардашьян порівняла бабусю зі своєю сестрою

Фото: Бабуся Кім Кардашьян - Мері Джо (instagram.com/kimkardashian)

"Я тільки-но знайшла цю фотографію моєї красивої бабусі MJ на її першому весіллі. Це тривало всього 2,5 місяці, і її родина витратила все, що у них було на весілля", - підписала фото Кім.

Дійсно, усього одне покоління тому зоряне сімейство не було багате, і витрати на весілля суттєво могли похитнути сімейний бюджет.

Крім того, поки клан Кардашьян-Дженнер не оточували камери і софіти, і не було потреби на показ виставляти награні почуття і відфотошоплені тіла, головними цінностями вони вважали любов і щирість.

"Їй було так погано, але вона слідувала за своїм серцем. Це звучить знайомо, ха-ха. Вона завжди вчила мене слідувати своєму серцю і робити те, що я хочу, незважаючи ні на що! Я люблю тебе, MJ", - зізналася Кім Кардашьян.

"Кендалл викапана MJ !!!", - додала вона і тим самим викликала чергові суперечки між підписниками.

&quot;Викапана Кендалл&quot;: Кім Кардашьян порівняла бабусю зі своєю сестрою

Фото: Кедалл Дженнер (instagram.com/kendalljenner)

Схожа чи ні Кендалл на Мері Джо, яка не дуже любить підвищену увагу до своєї персони? Думки підписників розділилися.

&quot;Викапана Кендалл&quot;: Кім Кардашьян порівняла бабусю зі своєю сестрою

&quot;Викапана Кендалл&quot;: Кім Кардашьян порівняла бабусю зі своєю сестрою

Скріншот: Коментарі до посту Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

"Кріс виглядає як її мама, але мені шкода, але я не бачу Кендалл"

"MJ так красива! Красиве, жалісливе серце"

"Вона прекрасна"

"Виглядає як Кендалл"

"Так, вона так схожа на Кендалл..."

"Вона виглядає так само, як ви всі до того, як зробили пластику", - написала підписники.

Нагадаємо, що раніше Кім Кардашьян поскаржилася на те, що виглядає дуже блідою, опублікувавши фото в купальнику без засмаги.

Крім того, раніше ми писали про те, що Кім Кардашьян зачарувала шанувальників спільної фотосесією зі старшою дочкою Норт. В ніжних сукнях вони вразили своєю схожістю.

Читайте також про те, що Кім Кардашьян посилено зайнялася спортом і дуже часто публікує у своїх stories Instagram відеозвіти з тренувань. На відео її особистий тренер показала які вправи робить зірка реаліті-шоу, щоб добитися ідеального результату.

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