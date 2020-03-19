Виходить дуже добре! Юрій Горбунов похвалився спортивними досягненнями 3-річного синочка

Юрій Горбунов разом з дружиною Катею Осадчою і 3-річним синочком Іваном коротає час на картині вдома. Сімейна пара знаходить, чим зайняти дитину, адже тепер у них з'явилося більше часу на спілкування з малюком. Так, зіркова мама долучила хлопчика до творчості, а також під час свого першого прямого ефіру в Instagram зізналася, що стараеться зацікавити Івана, щоб весело і з толком провести разом час, але фантазія вичерпується і тоді доводиться вдаватися до допомоги підказок і порад з Інтернету. Зірковий же тато привчає Івана до спорту, а точніше - знайомить з йогою. Юрій поділився фото, на якому разом з сином практикує одну з основних асан.

Ведучий і хлопчик в зручному спортивному одязі розмістились на підлозі один навпроти одного і прийняли позу "собака мордою вверх". Хоч обличчя малюка не видно, зате можна розгледіти його у повний зріст.

"Карантин - це несподівано багато часу для сім'ї, і гарний привід навчити йоги сіна! "Собака мордою вверх" у нього дуже гарно виходить!" - похвалився шоумен досягненнями сина.

Фото: Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники з цікавістю вивчили фото, а також стали захоплюватися зразковою зірковою сім'єю.

Підросли. Фігурка у сина татова

Який вже великий Івасик. Здоров'я

Це прикрасно, ви чудові. Я ваша фанатка. Щастя вам, здоров'я, бережіть себе

Альо ваш синочок виріс!

Клас, такі милі

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До речі, Катя теж не проти долучитися до йоги і сподівається, що чоловік стане її вчителем і допоможе освоїти техніки виконання вправ.

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрій опублікував ще і фото з дружиною. Пара розмістилася на сходах всередині свого приватного будинку, ведуча вирішила не робити макіяж і дати шкірі відпочити від косметики. Шоумен пообіцяв шанувальникам провести прямий ефір і відповісти на всі питання, а також запросили віртуально провести вечір біля каміна.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що Катя Осадча поділилася списком улюблених кінокартин для веселого проведення часу.