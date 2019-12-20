"Вихід є!" Тарабарова розповіла, як створити новорічний настрій

Знаменита українська співачка Світлана Тарабарова зізналася на своїй сторінці в Instagram, що відчуває себе виснаженою в кінці року. Тому склала список порад, які допоможуть створити новорічний настрій.

За словами артистки, в першу чергу, потрібно розслабитися і оточити себе людьми, яких любиш.

"Не відчуваєш святкового настрою? Ти не один. Нас багато і ми виснажені, але вихід є. Зберігай пост і дій. Є кілька варіантів. По-перше, розслабся. Це основний і дуже важливий крок. Будеш нервувати - це тільки погіршує ситуацію. Я так собі кажу - завжди працює!

Напиши на папері, або в телефон (нотатки) всі свої справи і мрії (обов'язково). Не тримай все в голові, на папері тримати легше. А далі просто рухайся за своїм планом плюс не забувай спати (це я теж собі кажу). Менше цукру, менше кави, більше тих, кого любиш, хто не бісить! І музика, музика, яка надихає, розслабляє, покращує настрій. Вірю, в тебе все вийде. Обіймаю.

Ну, і якщо не хочеш пити алкоголь у свята, а всім дуже довго розповідати чому - роби як я: крапелька кави у водичку і схоже на шампанське!" - поділилася радами співачка.

Свій пост Тарабарова супроводила фото у святковому вбранні. У кадрі можна побачити Світлану в чорній міні-сукні, поверх якого вона одягла сукню-сітку в цяточку. Образ доповнили стримані босоніжки в тон і масивні сережки. Знімок був зроблений в одному з шоурумів.

Світлана Тарабарова (Фото: instagram.com/tarabarova)

Світлана Тарабарова (Фото: instagram.com/tarabarova)

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова вперше показала сина Івана у прямому ефірі. Артистка разом з сином представила новий кліп і розповіла про особливості цієї зими.