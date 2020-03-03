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"Виглядає дивно": вагітна дочка Сумської в білизні зробила несподіване зізнання

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.03.2020 - 15:38
"Виглядає дивно": вагітна дочка Сумської в білизні зробила несподіване зізнання
Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya

Антоніна Паперна розповіла про свої звички під час вагітності

Актриса Антоніна Паперна, старша дочка Ольги Сумської, не приховує, що через цікаве положення небайдужа до всіляких солодощів, адже під час першої вагітності вона поправилася на 22 кг – щоб зайва вага пішла, дівчині довелося старанно займатися весь рік. Незважаючи на очікування поповнення в родині, майбутня мама веде активний спосіб життя і не упускає можливості відобразити свою вагітність на фото – так, вона показала чорно-білий студійний знімок, оголивши кругленький животик.

Тоня позує в бюстгальтері в стилі стрепі з тонкими бретелями, розстібнувши піджак. На голові у актриси – капелюшок, а в руці вона тримає апетитний десерт з ягодами.

"Емоційний стан на мега рівні. Я можу заплакати від того ,що вдома не виявилося яблука і засміятися просто дивлячись вдалину і згадуючи щось (зі сторони виглядає цей процес трішечки дивно). Кіно... Кіно я дивлюся виключно веселе і бажано з не дуже сильнним змістовним навантаженням, а краще просто мультики. Ну, про їжу ви вже все зрозуміли", - з гумором підписала милий кадр вона.

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Підписники дочки Сумської закидали майбутню маму щирими компліментами.

  • Але виглядаєш цілком урівноважений! І гарна, як завжди
  • Це все гормони і ти така красива і ніжна
  • Красива
  • Ви прекрасні! Вагітність вам личить
  • На який тижня робили фото? Дуже красиво

Скріншот коментарів

Раніше Антоніна Папарная показала стильний світський вихід – вона обрала зручне чорне плаття з дрібним білосніжним принтом.

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Новини України Ольга Сумськаактриса
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