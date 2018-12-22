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Виглядає приголомшливо: Піппа Міддлтон знялася у різдвяній фотосесії

Lite » Зірки 22.12.2018 - 18:23
Виглядає приголомшливо: Піппа Міддлтон знялася у різдвяній фотосесії
Фото: Піппа Міддлтон (gettyimages.com)

Фанати пишуть в коментарях, що Піппа виглядає приголомшливо після пологів

Піппа Міддлтон, яка в нещодавно вперше стала мамою, знялася у різдвяній фотосесії для британської компанії Waitrose & Partners. На знімку вона відображена в ідеальній формі, незважаючи на недавні пологи. Знімок опублікував фотограф Марк Харріс у своєму Instagram.

Піппа Міддлтон є фітнес-колумністом видання, яке публікується під брендом Waitrose & Partners. Тому протягом всіх дев'яти місяців вагітності вона розповідала на їх сайті, як підтримує себе у формі. Зараз журнал, по всій видимості, хоче показати результат її тренувань – ідеальну фігуру після пологів.

На знімку Піппа позує на тлі ялинки в затишній атмосфері, тримаючи в руках чашку. Сестра герцогині Кембриджської одягла білий светр, штани оливкового кольору і сірі шкарпетки. Її образ доповнює легкий макіяж і хвилясте волосся.

Виглядає приголомшливо: Піппа Міддлтон знялася у різдвяній фотосесії

Фото: (instagram.com/mark_harrison_photography)

"Не дивно, що Піппа виглядає приголомшливо так скоро після народження!", "Вона прекрасна", " Чудесне фото! Така спокійна і найпривабливіша", "Вона чудова", — пишуть шанувальники.

Виглядає приголомшливо: Піппа Міддлтон знялася у різдвяній фотосесії

Виглядає приголомшливо: Піппа Міддлтон знялася у різдвяній фотосесії

Виглядає приголомшливо: Піппа Міддлтон знялася у різдвяній фотосесії

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/mark_harrison_photography

Нагадаємо, Піппа вперше стала мамою 15 жовтня – сестра герцогині Кембриджської народила сина, якого подружжя назвали королівським іменем.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл вразили своїми образами.

Відео: video.rbc.ua

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