Виглядає круто! Бременная Джамала раптово змінила колір волосся

Джамала може похвалитися не тільки вмінням яскраво і оригінально одягатися, але розкішним волоссям – блискучі, ідеально рівні локони з розкішним темним і глибоким подтоном давно стали одним з елементів її впізнаваного іміджу. Шанувальники неодноразово просили співачку розповісти про догляд за волоссям, і ось вона, нарешті, вирішила привідкрити завісу таємниці і навіть зробити зізнання. Вагітна зірка повідомила, що вона трохи висвітлилася.

Вона опублікувала фото яскравому помаранчевому платті насиченого відтінку, а талію підкреслила поясом. Судячи з відсутності животика, знімки були зроблені ще до вагітності.

"В силу професії я часто експериментую з волоссям - накручую, випрямляють, заплітаю коси, роблю зачіски. І, звичайно ж, сушу феном. Все це непросте випробування для волосся! Намагаюся берегти волосся, доглядаю за ними. Салонні процедури роблю дуже рідко. У мене немає якоїсь певної системи, в залежності від ситуації. Може, раз чи два на півроку. Нещодавно поекрементувала - трохи висвітлилася. Мені подобається! Головне, щоб всі експерименти обходилися без травми для волосся", - вважає співачка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники оцінили образ співачки і порахували, що зміни в зовнішності їй пішли тільки на користь.

Вам дуже йде плаття! Дуже яскрава

А можна дізнатися, ніж фарбуєте волосся? Що за колір? Він чудовий

Сяють наче скло

Jamala, у Вас шикарне волосся, це одна з Ваших фішок

Ви дуже гарна

Джамала просто клас

Ось зараз у Вас ваш колір і невелике освітлення виглядає бомбически круто!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Джамала показала ексклюзивні фото з мамою з сімейного архіву.