"Виглядаєш на мільйон": Тодоренко показала фігуру після пологів

Артистка позує без макіяжу і в простому домашньому одязі
Відома українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка повернулася на роботу через два тижні після народження сина, порадувала шанувальників новими фото в Instagram, на яких можна розглянути її фігуру. Раніше вона публікувала лише старі фото або ж знімки в зимовому одязі.
На фото молода мама сидить у кріслі біля красиво нарядженою ялинки, тримаючи в руках упакований подарунок.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Регіна зображена без макіяжу, а волосся вона зібрала в хвіст. Ведуча одягнена у джинси і картату сорочку, а на ногах у неї рожеві тапочки з хутром.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Де б я не знаходилася, на Новий рік я завжди прикрашаю ялинку. І кожен рік у мене тематична ялинка: ялинка з побажаннями в конвертах, грошова ялинка, ялинка у палароидних фотках, мандаринова ялинка, іноді я вішаю на неї все, що хочу притягнути до себе в наступному році. Цей Новий рік для мене особливий, і я хочу у своїй родині завести традицію передавати новорічні іграшки з покоління в покоління", - поділилася Тодоренко.
Шанувальники дуже пораділи новим фото зірки і відзначили, що вона чудово виглядає.
"Мандрівниця Регіна, така смішна і добра ведуча)) як тобі йде без макіяжу і з таким хвостиком ,ще краще ніж з макіяжем";
"Регіна, ви така красива після пологів, прям світіть";
"Виглядаєш на 1000000";
"Регіна, добре хоч ви з природною красою залишилися в шоу-бізнесі, а не як інші ляльки розмальовані, дуже подобаєтеся своїм оптимізмом і харизмою";
"Регіна, молодець! Нерідко фото без макіяжу виставляє і така красуня!! Немає тонни тональника, вій-шторок, посмішка - найкраща прикраса!! Вічний позитивчик, захоплююся тобою";
"Красива жінка! Приголомшлива сім'я";
"Блін))) вагітність вам на користь пішла!!!))) ))) У вас з'явилася якась внутрішня краса, яка заворожує!";
"Як же це круто, зігнути ноги в колінах біля живота", - пишуть фолловери артистки
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, Влад Топалов зворушив до сліз піснею про Регіна Тодоренко і сина. На відео були також показані кадри з малюком.
Раніше Регіна Тодоренко розповіла, хто їй допомагає з сином, а також показала спільну прогулянку.
У свою чергу, Влад Топалов продемонстрував веселе сімейне відео з авто, на якому разом з Регіною Тодоренко співає пісню для малюка.
Відео: РБК-Україна