"Виглядаєш на мільйон": Тодоренко показала фігуру після пологів

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Артистка позує без макіяжу і в простому домашньому одязі

Відома українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка повернулася на роботу через два тижні після народження сина, порадувала шанувальників новими фото в Instagram, на яких можна розглянути її фігуру. Раніше вона публікувала лише старі фото або ж знімки в зимовому одязі.

На фото молода мама сидить у кріслі біля красиво нарядженою ялинки, тримаючи в руках упакований подарунок.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регіна зображена без макіяжу, а волосся вона зібрала в хвіст. Ведуча одягнена у джинси і картату сорочку, а на ногах у неї рожеві тапочки з хутром.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Де б я не знаходилася, на Новий рік я завжди прикрашаю ялинку. І кожен рік у мене тематична ялинка: ялинка з побажаннями в конвертах, грошова ялинка, ялинка у палароидних фотках, мандаринова ялинка, іноді я вішаю на неї все, що хочу притягнути до себе в наступному році. Цей Новий рік для мене особливий, і я хочу у своїй родині завести традицію передавати новорічні іграшки з покоління в покоління", - поділилася Тодоренко.

Шанувальники дуже пораділи новим фото зірки і відзначили, що вона чудово виглядає.

"Мандрівниця Регіна, така смішна і добра ведуча)) як тобі йде без макіяжу і з таким хвостиком ,ще краще ніж з макіяжем";

"Регіна, ви така красива після пологів, прям світіть";

"Виглядаєш на 1000000";

"Регіна, добре хоч ви з природною красою залишилися в шоу-бізнесі, а не як інші ляльки розмальовані, дуже подобаєтеся своїм оптимізмом і харизмою";

"Регіна, молодець! Нерідко фото без макіяжу виставляє і така красуня!! Немає тонни тональника, вій-шторок, посмішка - найкраща прикраса!! Вічний позитивчик, захоплююся тобою";

"Красива жінка! Приголомшлива сім'я";

"Блін))) вагітність вам на користь пішла!!!))) ))) У вас з'явилася якась внутрішня краса, яка заворожує!";

"Як же це круто, зігнути ноги в колінах біля живота", - пишуть фолловери артистки

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Влад Топалов зворушив до сліз піснею про Регіна Тодоренко і сина. На відео були також показані кадри з малюком.

Раніше Регіна Тодоренко розповіла, хто їй допомагає з сином, а також показала спільну прогулянку.

У свою чергу, Влад Топалов продемонстрував веселе сімейне відео з авто, на якому разом з Регіною Тодоренко співає пісню для малюка.

Відео: РБК-Україна