ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Ви - ганьба української нації!" Никитюк відреагувала на критику в Танцях з зірками

Lite » Зірки 02.11.2018 - 09:58
Фото: Леся Нікітюк (колаж РБК-Україна)
Фото: Леся Нікітюк (колаж РБК-Україна)

Ведуча зізналася, що відгуки в мережі ввігнали її в шок

Популярна українська співачка, учасниця шоу Танці з зірками 2018 Леся Нікітюк вельми емоційно відреагувала на критику своїх виступів в мережі. Свою відповідь недоброзичливцям телеведуча опублікувала на сторінці в Facebook.

Так, на сторінці Лесі одна з підписників залишила побажання зірці "зламати ребра, як екс-учасниця Оксана Марченко", натякаючи, що Никитюк повинна сама піти з шоу.

"Пора ламати ребра, як Марченко, або красиво піти, як Комарів", - написала раніше користувач Світлана Горелько на адресу Никитюк.

&quot;Ви - ганьба української нації!&quot; Никитюк відреагувала на критику в Танцях з зірками&quot;Ви - ганьба української нації!&quot; Никитюк відреагувала на критику в Танцях з зірками

Скріншот коментарів (facebook.com/Леся Нікітюк)

Телеведуча у відповідь зазначила, що її глибоко шокували подібні заклики, а люди на кшталт Світлани ганьблять націю.

"Для мене шок, що в Україні є такі люди! Це треба було мені стільки країн облітати, щоб аж у рідній отримувати такі коментарі! Шановна Світла Горелько, я вважаю, що такі люди як ви - ганьба української нації! Що вам до моїх танців? Вам так захотілося ребра зламані мої побачити? Просто немає слів", - зауважила артистка.

&quot;Ви - ганьба української нації!&quot; Никитюк відреагувала на критику в Танцях з зірками&quot;Ви - ганьба української нації!&quot; Никитюк відреагувала на критику в Танцях з зіркамиСкріншот коментарів (facebook.com/Леся Нікітюк)

Відзначимо, що в коментарях багато інші користувачі мережі підтримали Лесю, закликавши її не звертати уваги на подібні нападки.

&quot;Ви - ганьба української нації!&quot; Никитюк відреагувала на критику в Танцях з зірками&quot;Ви - ганьба української нації!&quot; Никитюк відреагувала на критику в Танцях з зірками

&quot;Ви - ганьба української нації!&quot; Никитюк відреагувала на критику в Танцях з зірками&quot;Ви - ганьба української нації!&quot; Никитюк відреагувала на критику в Танцях з зірками

Скріншот коментарів (facebook.com/Леся Нікітюк)

Нагадаємо, Леся Нікітюк порадувала своїх шанувальників незвичайним флешмобом, в рамках якого фанати української телеведучої отримають відразу кілька унікальних "заохочувальних призів". Так, учасниця Танців з зірками запустила флешмоб #ЛесяБагіняЛаміната.

Відзначимо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Никитюк згадала про незручної ситуації на "Орлі і Решке". Телеведуча розповіла, як з неї повністю злетів купальник.

Леся Нікітюк: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України Танці з зіркамиЛеся НікітюкТанцы со звездамитв-шоу
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся