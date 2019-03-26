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Вулкан райдужних емоцій: Сергій Бабкін поділився яскравими сімейними фото з дельфінарію

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.03.2019 - 12:46
Вулкан райдужних емоцій: Сергій Бабкін поділився яскравими сімейними фото з дельфінарію
Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Співак поділився емоціями від запливу з дельфінами

Відомий український співак Сергій Бабкін, який примудрився цілих сім місяців приховувати новину про вагітність своєї дружини Сніжани, порадував шанувальників яскравими сімейними фотографіями. Разом з дружиною і їх двома дітьми він відвідав київський дельфінарій, де все сімейство з задоволенням поплавало разом з тваринами.

Вони також знялися в яскравій міні-фотосесії з дельфінами і китом-білухою, обіймаючи і цілуючи їх. Сніжана при цьому засвітила свій вже досить помітно кругленький животик.

Вулкан райдужних емоцій: Сергій Бабкін поділився яскравими сімейними фото з дельфінарію

Фото: Сергій Бабкін з сім'єю (instagram.com/babkin_official)

Як зазначив артист на своїй сторінці в Instagram, він відчуває з дельфінами незвичайний зв'язок, нібито вони - його предки.

"Рот розтягнутий в усмішці, і не збирається розслаблятися! Сплески захвату! Вулкан райдужних емоцій родом з дитинства! Як ніби поринув у щось дуже рідне і близьке. Про що давно вже забув. Забув мову, забув повадки. Але знаю точно - я потрапив додому. А це мої предки. Ми спілкувалися і дякували один одному за зустріч! У житті людей, в житті тих ким ми стали, немає такого рівня переживань! Напевно тому, що ми пішли з рідної обителі, а вони залишилися.
Ми хочемо до вас ще! Спасибі вам за щастя!" - поділився емоціями Бабкін.

 

Фото: Сергій Бабкін з сім'єю (instagram.com/babkin_official)

Багато підписників розжалобились таким яскравим знімкам і зазначили, що Бабкіни дуже позитивні і чудово виглядають.

"Мені якось теж пощастило поплавати з дельфінами! Вони чарівні ласкаві неймовірні! А ви всі дуже красиві";

"Як завжди хвиля позитиву від Ваших фото! Настрій покращується моментально! Спасибі Вам Сергій і Вашій родині, дуже приємно за Вами спостерігати, читати Ваші пости, прям заряд позитивних емоцій тільки від Ваших посмішок";

"Даааа, рівно рік тому, з моїм пузожителем теж плавали і у вас, напевно, вони теж припливли до голови)))";

"Видно, що вони теж відчувають хороших людей!)";

"Дельфіни виглядають дууже добре! Не переживайте ЛЮДИ!!! Іноді людина почуття вихлюпує, а дельфіни рятують", - пишуть фолловери.

Проте знайшлися і ті, хто здивувався, що співак, який серйозно захопився йогою, підтримує дельфінарії, в яких, на їхню думку, жорстоко поводяться з тваринами і висловили думку, що дельфіни повинні жити на волі.

"Фотографії звичайно гарні, але дельфіни повинні жити на волі!!!";

"Вони не залишилися, їх "пішли з рідної обителі", ще й не по їх волі. Не пропагандируйте жорстокість, будь ласка";

"Бажаю вам більше діток. Ви позитивна, життєстверджуюча сім'я і саме таких людей повинно бути багато. А будинок дельфінів - це море, все інше - в'язниця. Кожна жива істота має жити у своєму домі! Щастя вашій родині";

"Йога і дельфіни ???? Як?" - дивуються деякі користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше романтик Сергій Бабкін зворушливо привітав своїх жінок з 8 березня.

До речі, музикант, який давно захоплюється йогою і частенько балує шанувальників фото з асанами в соцмережах, вразив фанатів шикарною розтяжкою.

 

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