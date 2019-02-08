Друге пришестя: Сергій Лазарєв знову представить Росію на Євробаченні

Співак вже брав участь в конкурсі в 2016 році і посів тоді третє місце
35-летний певец Сергей Лазарев, который известен своей тесной дружбой с украинской артисткой Ани Лорак, представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение 2019, который пройдет в израильском Тель-Авиве в мае. Об этом артист сообщил в своем Instagram.
"Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае", - написал Лазарев под снимком, на котором он смотрит в камеру через плечо.
Фото: Сергей Лазарев (instagram.com/lazarevsergey)
Название песни, с которой Лазарев выступит в Израиле, пока неизвестно. По данным российских СМИ, подготовкой номера займется Филипп Киркоров.
Отметим, что слухи об этом ходили уже какое-то время. При этом для певца это будет вторая поездка на Евровидение - он уже участвовал в конкурсе в 2016 году с композицией You Are the Only One. Тогда Сергею удалось занять третье место и получить приз зрительских симпатий. Победу же праздновала украинская артистка Джамала.
В эфире "России 24" Сергей Лазарев заявил, что очень доволен, что ему вновь предоставили возможность отправиться на Евровидение.
"Вновь окунуться в атмосферу праздника, в атмосферу музыкального конкурса, вновь представить свою страну, постараться сделать это максимально достойно", — отметил певец.
Также артист пообещал, что зрители увидят в Тель-Авиве "абсолютно другого Сергея Лазарева".
"Я понял, что очень хочу спеть эту песню на сцене Евровидения и вновь представить страну. Выступить так, чтобы страна гордилась своим представителем- главная задача для меня. Хотя я понимаю колоссальные риски и еще большее давление и ответственность в этот раз, но я сделаю максимум", -заявил исполнитель Super.ru.
Поклонники артиста ожидаемо пришли в восторг от этой новости. Они наперебой поздравляют его в комментариях и обещают болеть и голосовать. Хотя есть и такие, которые не понимают, для чего Сергею это нужно во второй раз.
"Сереня, вернись и забери свою заслуженную еще три года назад...в 2016 году ПОБЕДУ";
"Удачи!!!!! Евровидение действительно спасено!!!!";
"Прошлогднее позорище хоть забудут все. Сережа супер";
"Представитель страны, которого мы заслужили";
"Победа за нами ! Сил терпения и конечно же лучшего номера и великой победы! Ты ее заслуживаешь!";
"Самый достойный и лучший представитель от России на Евро! Отомстим жюри и вернем заслуженную победу! Уделайте там всех, мы в вас верим";
"Однозначно в этом году за Россию стыдно не будет. удачи! И победы!" - пишут подписчики, которые рады такому решению.
Скриншот комментариев (instagram.com/lazarevsergey)
Высказали свою точку зрения и его противники.
"Сережа, на евровидении бабы с бородой побеждают, нахрен тебе этот конкурс?";
"На фиг на грабли вновь наступать? Или мазохист Сергей";
"Больше послать некого одни биланы и лазаревы)";
"До пенсии можно туда ездить";
"Все слава Димы покоя не дает))) как стремно смотрится", - отмечают пользователи сети.
Напомним, что представитель Украины на Евровидении 2019 определится по результатам Наицонального отбора, который пройдет в феврале. Первый полуфинал Национального отбора на Евровидение 2019 состоится уже на этих выходных — в субботу, 9 февраля. На сцену первого отбора выйдут 8 участников (из 16-ти).
Мы также писали, что популярная украинская группа KAZKA после длительных ожиданий и просьб поклонников наконец представила свою конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение 2019. Англоязычная композиция называется Apart.
Кстати, VERA KEKELIA также презентовала WOW-песню для Нацотбора на Евровидение 2019.