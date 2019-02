Друге пришестя: Сергій Лазарєв знову представить Росію на Євробаченні

Співак вже брав участь в конкурсі в 2016 році і посів тоді третє місце

35-летний певец Сергей Лазарев, который известен своей тесной дружбой с украинской артисткой Ани Лорак, представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение 2019, который пройдет в израильском Тель-Авиве в мае. Об этом артист сообщил в своем Instagram.

"Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае", - написал Лазарев под снимком, на котором он смотрит в камеру через плечо.

Фото: Сергей Лазарев (instagram.com/lazarevsergey)

Название песни, с которой Лазарев выступит в Израиле, пока неизвестно. По данным российских СМИ, подготовкой номера займется Филипп Киркоров.

Отметим, что слухи об этом ходили уже какое-то время. При этом для певца это будет вторая поездка на Евровидение - он уже участвовал в конкурсе в 2016 году с композицией You Are the Only One. Тогда Сергею удалось занять третье место и получить приз зрительских симпатий. Победу же праздновала украинская артистка Джамала.

Фото: Сергей Лазарев (instagram.com/lazarevsergey)

В эфире "России 24" Сергей Лазарев заявил, что очень доволен, что ему вновь предоставили возможность отправиться на Евровидение.

"Вновь окунуться в атмосферу праздника, в атмосферу музыкального конкурса, вновь представить свою страну, постараться сделать это максимально достойно", — отметил певец.

Также артист пообещал, что зрители увидят в Тель-Авиве "абсолютно другого Сергея Лазарева".

"Я понял, что очень хочу спеть эту песню на сцене Евровидения и вновь представить страну. Выступить так, чтобы страна гордилась своим представителем- главная задача для меня. Хотя я понимаю колоссальные риски и еще большее давление и ответственность в этот раз, но я сделаю максимум", -заявил исполнитель Super.ru.

Фото: (instagram.com/lazarevsergey)

Поклонники артиста ожидаемо пришли в восторг от этой новости. Они наперебой поздравляют его в комментариях и обещают болеть и голосовать. Хотя есть и такие, которые не понимают, для чего Сергею это нужно во второй раз.

"Сереня, вернись и забери свою заслуженную еще три года назад...в 2016 году ПОБЕДУ";

"Удачи!!!!! Евровидение действительно спасено!!!!";

"Прошлогднее позорище хоть забудут все. Сережа супер";

"Представитель страны, которого мы заслужили";

"Победа за нами ! Сил терпения и конечно же лучшего номера и великой победы! Ты ее заслуживаешь!";

"Самый достойный и лучший представитель от России на Евро! Отомстим жюри и вернем заслуженную победу! Уделайте там всех, мы в вас верим";

"Однозначно в этом году за Россию стыдно не будет. удачи! И победы!" - пишут подписчики, которые рады такому решению.

Скриншот комментариев (instagram.com/lazarevsergey)

Высказали свою точку зрения и его противники.

"Сережа, на евровидении бабы с бородой побеждают, нахрен тебе этот конкурс?";

"На фиг на грабли вновь наступать? Или мазохист Сергей";

"Больше послать некого одни биланы и лазаревы)";

"До пенсии можно туда ездить";

"Все слава Димы покоя не дает))) как стремно смотрится", - отмечают пользователи сети.

Напомним, что представитель Украины на Евровидении 2019 определится по результатам Наицонального отбора, который пройдет в феврале. Первый полуфинал Национального отбора на Евровидение 2019 состоится уже на этих выходных — в субботу, 9 февраля. На сцену первого отбора выйдут 8 участников (из 16-ти).

Мы также писали, что популярная украинская группа KAZKA после длительных ожиданий и просьб поклонников наконец представила свою конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение 2019. Англоязычная композиция называется Apart.

Кстати, VERA KEKELIA также презентовала WOW-песню для Нацотбора на Евровидение 2019.