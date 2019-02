Друге пришестя: Сергій Лазарєв знову представить Росію на Євробаченні

Фото: Сергій Лазарєв (instagram.com/lazarevsergey)

Співак вже брав участь в конкурсі в 2016 році і посів тоді третє місце

35-річний співак Сергій Лазарєв, який відомий своєю тісною дружбою з українською артисткою Ані Лорак, представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019, який пройде в ізраїльському Тель-Авіві в травні. Про це артист повідомив у своєму Instagram.

"Тепер офіційно. До зустрічі в Тель-Авіві в травні", - написав Лазарєв під знімком, на якому він дивиться в камеру через плече.

Фото: Сергій Лазарєв (instagram.com/lazarevsergey)

Назва пісні, з якою він виступить в Ізраїлі, поки невідомо. За даними російських ЗМІ, підготовкою номера займеться Філіп Кіркоров.

Зазначимо, що чутки про це ходили вже деякий час. При цьому для співака це буде друга поїздка на Євробачення - він вже брав участь в конкурсі в 2016 році з композицією You Are the Only One. Тоді Сергію вдалося посісти третє місце і отримати приз глядацьких симпатій. Перемогу ж святкувала українська артистка Джамала.

Фото: Сергій Лазарєв (instagram.com/lazarevsergey)

В ефірі "Росії 24" Сергій Лазарєв заявив, що дуже задоволений, що йому знову надали можливість відправитися на Євробачення.

"Знову зануритися в атмосферу свята, в атмосферу музичного конкурсу, знову представити свою країну, постаратися зробити це максимально гідно", — зазначив співак.

Також артист пообіцяв, що глядачі побачать в Тель-Авіві "абсолютно іншого Сергія Лазарєва".

"Я зрозумів, що дуже хочу заспівати цю пісню на сцені Євробачення і знову представити країну. Виступити так, щоб країна пишалася своїм представником - головне завдання для мене. Хоча я розумію колосальні ризики і ще більший тиск і відповідальність в цей раз, але я зроблю максимум", -заявив виконавець Super.ru.

Фото: (instagram.com/lazarevsergey)

Шанувальники артиста очікувано прийшли в захват від цієї новини. Вони наввипередки вітають його в коментарях і обіцяють вболівати і голосувати. Хоча є і такі, які не розуміють, для чого Сергію це потрібно вдруге.

"Сереня, повернися і забери свою заслужену ще три роки тому...в 2016 році ПЕРЕМОГУ";

"Удачі!!!!! Євробачення дійсно врятовано!!!!";

"Прошлогднее позорище хоч всі забудуть. Сергій супер";

"Представник країни, якого ми заслужили";

"Перемога за нами ! Сил терпіння і звичайно ж кращого номери і великої перемоги! Ти її заслуговуєш!";

"найдостойніший і кращий представник від Росії на Євро! Помстимося журі і повернемо заслужену перемогу! Уделайте там всіх, ми в вас віримо";

"Однозначно в цьому році за Росію соромно не буде. удачі! І перемоги!" - пишуть підписники, які раді такому рішенню.

Скріншот коментарів (instagram.com/lazarevsergey)

Висловили свою точку зору і його супротивники.

"Серьожа, на євробаченні баби з бородою перемагають, нахрен тобі цей конкурс?";

"На фіг на граблі знову наступати? Або мазохіст Сергій";

"Більше послати нікого одні білан і лазарєви)";

"До пенсії можна туди їздити";

"Все слава Діми спокою не дає))) як стрьомно виглядає", - відзначають користувачі мережі.

Нагадаємо, що представник України на Євробаченні 2019 визначиться за результатами Наицонального відбору, який пройде в лютому. Перший півфінал Національного відбору на Євробачення 2019 відбудеться вже цими вихідними — в суботу, 9 лютого. На сцену першого відбору вийдуть 8 учасників (з 16-ти).

Ми також писали, що популярна українська група KAZKA після тривалих очікувань і прохань шанувальників нарешті представила свою конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення 2019. Англомовна композиція називається Apart.

До речі, VERA KEKELIA також презентувала WOW-пісню для Нацвідбору на Євробачення 2019.