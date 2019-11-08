Вся світиться! Настя Камінських в шкіряному екстра-міні поділилася своїм щастям

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка продовжує підкорювати радіостанції і ТБ-простір Мексики

Настя Каменських успішно підкорює радіостанції і телеканали Мексики з презентацією свого нового хіта "ELEFANTE", який за короткий час встиг підірвати мережу і набрав з моменту прем'єри понад 8 млн. переглядів на YouTube. Її чоловік, продюсер і репер Потап підтримує дружину і супроводжує її на зустрічах. Настя визнає, що щаслива знаходитися в Мехіко і розповісти всьому світу про свою творчість, адже вона не забуває про важливу ціль – отримати "Греммі"! Так, артистка поділилася своїм новим ефектним образом, в якому відвідала офіс популярної іспаномовної музичної платформи Claro Música.

Співачка одягла коротку шкіряну спідницю, трендову чорну джинсову подовжену куртку з бахромою на рукавах і візерунком на спині, а також зручні білі масивні кросівки. Настя широко променисто посміхається в камеру, позуючи на залитій сонцем вулиці.

"Я щаслива бути тут і презентувати свою нову пісню ELEFANTE! Справи йдуть дуже добре, і я так схвильована всьому, що тут відбувається!" - зізналася співачка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники оцінили образ Насті і її стрункі ніжки, але особливо їм кинувся в очі її щасливий вигляд.

Як завжди дуже позитивна, мила, щира! Так тримати!

Уматова, просто

Красуня

Які ноги

Анастасія, щастя Вам до лиця. Ви вся світитеся промінчиками любові

Красуня

Дуууже красива!

Сяюча красуня!

неначе років 17

Красотуля

Скріншот коментарів

У сториз Claro Música з'явилося кілька кадрів, зроблених під час інтерв'ю Насті. У студії співачка позбулася куртки і опинилася в чорній майці, яка підкреслила її соковиті форми.

Настя Каменських (фото: instagram.com/claromusica)

Раніше Настя Каменських схвилювала мережу образом в шкіряному топі і облягаючий спідниці з великим квітковим принтом.