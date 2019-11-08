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Вся світиться! Настя Камінських в шкіряному екстра-міні поділилася своїм щастям

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.11.2019 - 09:58
Вся світиться! Настя Камінських в шкіряному екстра-міні поділилася своїм щастям
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка продовжує підкорювати радіостанції і ТБ-простір Мексики

Настя Каменських успішно підкорює радіостанції і телеканали Мексики з презентацією свого нового хіта "ELEFANTE", який за короткий час встиг підірвати мережу і набрав з моменту прем'єри понад 8 млн. переглядів на YouTube. Її чоловік, продюсер і репер Потап підтримує дружину і супроводжує її на зустрічах. Настя визнає, що щаслива знаходитися в Мехіко і розповісти всьому світу про свою творчість, адже вона не забуває про важливу ціль – отримати "Греммі"! Так, артистка поділилася своїм новим ефектним образом, в якому відвідала офіс популярної іспаномовної музичної платформи Claro Música.

Співачка одягла коротку шкіряну спідницю, трендову чорну джинсову подовжену куртку з бахромою на рукавах і візерунком на спині, а також зручні білі масивні кросівки. Настя широко променисто посміхається в камеру, позуючи на залитій сонцем вулиці.

"Я щаслива бути тут і презентувати свою нову пісню ELEFANTE! Справи йдуть дуже добре, і я так схвильована всьому, що тут відбувається!" - зізналася співачка.

Вся світиться! Настя Камінських в шкіряному екстра-міні поділилася своїм щастям

Вся світиться! Настя Камінських в шкіряному екстра-міні поділилася своїм щастям

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники оцінили образ Насті і її стрункі ніжки, але особливо їм кинувся в очі її щасливий вигляд.

  • Як завжди дуже позитивна, мила, щира! Так тримати!
  • Уматова, просто
  • Красуня
  • Які ноги
  • Анастасія, щастя Вам до лиця. Ви вся світитеся промінчиками любові
  • Красуня
  • Дуууже красива!
  • Сяюча красуня!
  • неначе років 17
  • Красотуля

Скріншот коментарів

У сториз Claro Música з'явилося кілька кадрів, зроблених під час інтерв'ю Насті. У студії співачка позбулася куртки і опинилася в чорній майці, яка підкреслила її соковиті форми.

Настя Каменських (фото: instagram.com/claromusica)

Раніше Настя Каменських схвилювала мережу образом в шкіряному топі і облягаючий спідниці з великим квітковим принтом.

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