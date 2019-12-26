Вся сім'я в зборі: Єва Лонгорія показала рідкісні кадри з чоловіком і сином

Єва Лонгорія з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса з чоловіком відзначили Різдво

Єва Лонгорія часто публікує фото зі своїм однорічним сином. А ось чоловік актриси – бізнесмен Хосе Антоніо Бастон – на її сторінці в Instagram гість рідкісний. В честь Різдва 44-річна зірка вирішила показати більше теплих сімейних кадрів. Вона запостила справжню святкову листівку, де позує сама Єва, її чоловік, син Санті, а також Санта Клаус. "Щасливого Різдва від БастонІв!" А потім додала ще одне фото, де красується тільки малюк в кумедному сірому костюмі, і написала: "Санті потрапив в цей список! Щасливого Різдва всім!!".

Єва, Хосе Антоніо і Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники почали бурхливо коментувати фото: "Яке чудове фото", "Щасливого Різдва вашій чудовій сім'ї", "Дуже красивий сімейний різдвяний портрет!! Король!! Королева!! І їх маленький гарний принц!! Щасливих свят!!"...

Санті відзначає Різдво (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, шлюб Єви з Хосе третій для неї. До цього вона була заміжня за актором Тайлером Крістофером, відомих по серіалу "Головний госпіталь". Цей шлюб розпався вже через 2 роки. Потім вона вийшла за баскетболіста Тоні Паркера, з ким вони прожили разом три роки. А в 2016-му, після трьох років відносин, Лонгорія вийшла заміж за власника найбільшої медіакомпанії в Латинській Америці Televisa Хосе Антоніо Бастона. У 2018-му році у них народився син Сантьяго Енріке Бастон.

Єва рідко виходить у світ з чоловіком (фото: instagram.com/evalongoria)

Як зізнається Єва в інтерв'ю, в цьому шлюбі вона по-справжньому щаслива. І важливим чинником їхнього гармонійного сімейного життя став саме Санті. Як і більшість матерів, Лонгорія зізнається, що народження малюка повністю змінило її світогляд. Дитина росте активною і рухливою, супроводжуючи своїх батьків в подорожах і робочих проектах. Так, нещодавно Єва побувала на гала-вечорі Global Gift Foundation, що проходив в Арабських Еміратах. В Дубай Санті полетів разом з мамою і навіть був присутній на церемонії нагородження.